Đoan Penjaroja pred Žalgiris pomenuo Duška Vujoševića: Dule... On je legenda Partizana i cele Evrope

Košarkaši Partizana pred sobom imaju meč 37. kola Evrolige, gde će pred svojim navijačima igrati protiv Žalgirisa. Ovo će biti i jako važna utakmica za crno-bele, s obzirom na to da se događa samo dva dana nakon što je preminuo Duško Vujošević.

Legendarni trener Partizana je preminuo, zavio je čitav sport u crno, dok je o njemu lepe reči imao i Đoan Penjaroja, aktuelni trener Partizana. On je rekao da je Dule velika legenda.

- Dule je legenda u srpkoj košarci, ali i evropskoj. Pogotovo u Partizanu, juče je bio jako tužan dan za Partizanovu familiju, a pogotovo njegovu. On je velika legenda, veoma dobar trener, on je primer nove generacije i moje saučešće njegovoj porodici.

Potom, pričao je o utakmici i tome kako će navijači da mu odaju počast.

- On zaslužuje poštovanje od strane navijača Partizana. Sutra je poseban dan, ali to je normalno. On zaslužuje da svi navijači, da svi ljudi u Partizanovoj familiji pokažu mnogo poštovanja.

U Kaunasu je Žalgiris pobedio sa 41 poenom razlike... Da li je to ekstra motivacija?

- Pa i ne, to je Evroliga. Nije lako za nas da se takmičimo jer imamo po tri meča u nedelji. Imamo probleme sa visokim igračima, imamo problem sa Džekirijem. On nije mogao da igra protiv Valensije i Bosne, ali se borio da pomogne protiv Zvezde i Budućnosti. Mora da odmara, ali je jako teško jer moramo da koristimo Bongu na četiri, Dilana na pet. To nije dobra situacija za nas. Tim će da se takmiči sutra. Oni se sećaju utakmice u Litvaniji, ali sutra je nova utakmica i veoma važna za njih. Ali, posle dva poraza želimo da se takmičimo i pobedimo.

Potrebna je reakcija, kakva će da bude?

- Važno je reagovati, važno je igrati što bolje moguće. Moramo da se oporavimo, da oporavimo našu brzinu, ali to nije lako jer naš sastav nije baš veliki. Pogotovo ta pozicija visokog igrača, imamo probleme u rotaciji. Igramo kod kuće, igramo protiv jako dobrog tima, izgubili smo prethodne dve utakmice. Vreme je da odmorimo, imamo da odradimo video, da se spremimo za meč i da popričamo o utakmici protiv Efesa i da se spremimo za navijače.

Pomenuo je i povredu Džekirija.

- Nije to ozbiljna povreda, ali nije u mogućnosti da igra. Sutra neće igrati, a protiv Cedevita Olimpije ćemo videti za nedelju.

Kada se vraća Mario Nakić?

- On je dobar, on trenira sa timom i mislim da će iduće nedelje moći da igra.

Autor: A.A.