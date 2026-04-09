DIVAN GEST SRĐANA BLAGOJEVIĆA! Trener Partizana pobedu posvetio Dušku Vujoševiću: Mnoge sastanke počinjem njegovim citatima...

Fudbaleri Partizana slavili su nad Novim Pazarom sa 3:2 (1:1) u meču 30. kola Super lige Srbije.

Partizan je zabeležio važnu pobedu na teškom gostovanju,a trener crno-belih Srđan Blagojević pobedu je posvetiolegendarnom Dušku Vujoševiću koji je u sredu preminuo u 68. godini života.

"Ušli smo dobro, kontrolisali prvih 15-ak 20 minuta, potom smo napravili par grešaka koje su nas uvele u nervozu, Novi Pazar je imao šanse koje nije iskoristio i onda iskoristio u najgorem mogućem trenutku za nas. Drugo poluvreme ne mnogo kvalitetno, koliko borbeno, na srce smo izvukli utakmicu. Najvažnije za nas u ovom stanju, doneće nam određeni mir pred početak plejofa, imamo desetak dana da se pripremimo za utakmice sa najboljim ekipama u plejofu."

"Ako možemo ovom pobedom da odamo počast jednom od najvećih trenera srpskog sporta, Dušku Vujoševiću, iz razloga što mnoge sastanke sam sa igračima počinjao i završavao sa njegovim citatima.",rekao je Blagojević.

