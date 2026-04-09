Rukometašice Srbije na pragu Evropskog prvenstva! Pobedile Litvaniju, čeka ih samo još jedan meč

Rukometašice Srbije uspele su da prežive nezgodno gostovanje u Litvaniji protiv poslednjeplasiranog tima Grupe 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto su slavile rezultatom 36:34, tako da se sada nalaze jako blizu plasmana na kontinentalni šampionat!

Nije bilo tako lako, ni blizu meča kakav smo gledali u Srbiji kada je naš tim slavio sa čak 42:33 i postigao zaista neverovatan broj golova. Efikasno je bilo i večeras, s tim da su rivalke bile daleko raspoloženije i pokušale su da nam pokvare planove.prednosti, ali su naše devojke napravile seriju od 3:0 u pravi čas da se odvoje na dva gola viška na velikom odmoru.

Drugo poluvereme bilo je takođe interesantno. Litvanija je izjednačila, da bi potom naše devojke imale i pet golova prednosti, ali se Litvanija zatim nekoliko puta vraćala na dva gola minusa, koliko je zapravo bilo na kraju utakmice.

Najefikasnija u redovima Srbije bila je Anđela Janjušević sa devet golova, dok je Tijana Simić postigla sedam golova, a Aleksandra Vasić je ubacila četiri gola, kao i Aleksandra Stamenić. Na drugoj strani, Gabija Pilikauskaite je ubacila 11 puta loptu u mrežu, dok je Aušra Arciševksaja postigla šest pogodaka.

U poslednjem kolu, Srbija dočekuje Ukrajinu i da bi prošla na Evropsko prvenstvo biće potrebno ili da pobedi ili da odigra nerešeno ili da ne izgubi sa više od 12 golova razlike.

Autor: D.Bošković