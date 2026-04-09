UTAKMICA ZA SVA VREMENA! Aleksandar Katai oborio rekord Dragana Džajića, Crvena Zvezda i Spartak priredili spektakl! (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 30. kolu Superlige Srbije Spartak iz Subotice. Rezultat je bio 3:2, a veče je proteklo u znaku legendarnog Aleksandra Kataija.
Pred nekoliko hiljada navijača na stadionu Rajko Mitić viđena je jedna zanimljiva utakmica, a Aleksandar Katai ponovo je imao svoje veče.
Ispisao je momak iz Srbobrana ime u istorijskim stranicama Zvezde i to zlatnim slovima. On je golovima protiv Subotičana postao drugi najbolji strelac u istoriji crveno-belih. Uspeo je da na drugoj poziciji preskoči Dragana Džajića. Dok je ispred njega sada samo Bora Kostić.
Top pet najboljih strelaca u istoriji Zvezde:
Bora Kostić – 230 golova
Aleksandar Katai - 156
Dragan Džajić – 155 golova
Dušan Savić – 149 golova
Zoran Filipović – 138 golova
Autor: D.Bošković