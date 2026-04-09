AKTUELNO

Fudbal

UTAKMICA ZA SVA VREMENA! Aleksandar Katai oborio rekord Dragana Džajića, Crvena Zvezda i Spartak priredili spektakl! (VIDEO)

Izvor: Novosti

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 30. kolu Superlige Srbije Spartak iz Subotice. Rezultat je bio 3:2, a veče je proteklo u znaku legendarnog Aleksandra Kataija.

Pred nekoliko hiljada navijača na stadionu Rajko Mitić viđena je jedna zanimljiva utakmica, a Aleksandar Katai ponovo je imao svoje veče.

Ispisao je momak iz Srbobrana ime u istorijskim stranicama Zvezde i to zlatnim slovima. On je golovima protiv Subotičana postao drugi najbolji strelac u istoriji crveno-belih. Uspeo je da na drugoj poziciji preskoči Dragana Džajića. Dok je ispred njega sada samo Bora Kostić.

Top pet najboljih strelaca u istoriji Zvezde:

Bora Kostić – 230 golova

Aleksandar Katai - 156

Dragan Džajić – 155 golova

Dušan Savić – 149 golova

Zoran Filipović – 138 golova

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Katai

#Crvena Zvezda

#Dragan Džajić

#Spartak

POVEZANE VESTI

Fudbal

OVO JE IVANIĆEVO VEČE! Zvezda razbila Javor na startu Superlige

Fudbal

Uspeh pred Monako: Crvena zvezda uz het-trik Ilića ubedljivo pobedila Radnički

Fudbal

ZVEZDA POBEDOM ULEPŠALA 61. ROĐENDAN MARAKANE: Crveno-beli spremni za Benfiku i večiti derbi, Delije se oprostile od Bore Čorbe!

Fudbal

ZVEZDA SRUŠILA ČUKARIČKI ZA PRVO MESTO NA TABELI: Crveno-beli surovo kaznili promašaje Brđana i preuzeli lidersku poziciju ispred Partizana!

Fudbal

ZVEZDA SAVLADALA TSC: Katai u poslednjim minutima doneo pobedu crveno-belima

Fudbal

ZVEZDA UZ BORINE STIHOVE ZOVE NAVIJAČE NA MARAKANU: Protiv Napretka se sprema pravi spektakl!