Stanković emotivno o Kataiju: On se oseća kao dečkić, pravi idol!

Svi treba da prate Kataija, njegovo veče. Kad je reč o utakmici, iz tri šuta smo primili tri gola, tako se desilo, jednostavno je tako o bilo veče, poručio je trener Crvene zvezde Dejan Stanković posle pobede nad Spartakom.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su na "Marakani" subotički Spartak u utakmici 30. kola Superlige Srbije - 3:2 (2:1).

Namučili su se crveno-beli znatno više od očekivanog. Odličan otpor pružio pretposlednji tim šampionata, kome se posle regularnog dela sezone smeši put u Prvu ligu Srbije.

Dva pogotka postigao je večeras Aleksandar Katai, koji se tako popeo na drugo mesto večne liste strelaca Crvene zvezde i pretekao Dragana Džajića. Popularni Magiko sada ima 156 pogotaka u crveno-belom dresu, a jedini ispred njega je Bora Kostić sa 230.

- Ovo je veče Aleksandra Kataija. Katai magiko, kao što pevaju navijači. Pre utakmice sam rekao da kojim elanom radi i s kojom voljom trenira i igra, oboriće rekorde. On se oseća kao dečkić, igra lep fudbal, vuče momke, uče od njega. Treba da bude primer, idol, pravi idol svim mladim momcima koji treba da stasaju u velike igrače. Svi treba da prate Kataija, njegovo veče. Kad je reč o utakmici, iz tri šuta smo primili tri gola, tako se desilo, jednostavno je tako o bilo veče. Bila je dobra energija, drugo poluvreme je bilo konfuzno, iz samih naših greškaka i postavljanja, kao petlići smo grešili u nekim situacijama. Dosta treba da se radi na motivaciji, to je moj najveći problem - poručio je Stanković posle pobede nad Spartakom.

Danas su crveno-beli bili blizu kiksa, ali su na kraju ipak uspeli da sačuvaju sva tri boda na "Marakani".

- Treba da radimo na motivaciji, da ne prosipamo minute, ostavljamo bodove, da ne damo protivnicku da se razigra. Spartak nema šta da izgubi, došao je da se razigrava, top, baš top. Izašli su visoko, pritisak i dueli, mi smo to morali da kažnjavamo golovima, a nismo. Zamalo da nas košta, odlučivali su centimetri. Ne mogu svaki put da budu rezultati 3:0, 4:0, 5:0. Ovo je fudbal, ima i protivnik svoj dan, svoje veče... Bitno da smo ovaj deo prvenstva zatvorili na prvom mestu sa zavidnom bdoovnom razlikom, ali pričam o motivaciji. Ne želim nikome da ostavim bod. Gledaću da motivišem momke da u svaki meč uđemo kao da nema ove razlike.

Predstoji plej-of, a da li crveno-beli imaju dovoljno vremena za pripremu?

- Imamo dovoljno vremena, spremamo se svaki dan. Odnos je bio fenomenalan, ali moraš da ih zatvoriš. Da ne bi ulazilo u ovakve, ostane lopta u 16 metara i primiš gol, sruši ti snove, uzme ti trofej ili nešto. Opekao sam se mnogo puta na te lopte u poslednjim minutima. Gledam da prenesem momcima svoje iskustvo da istraju do kraja, to jedino mogu da kažem.

Autor: D.Bošković