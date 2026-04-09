NIŠTA OD MEČA SRBIJE I ARGENTINE: Gaučosi izabrali drugog rivala za generalku pred put na Mundijal

Iako je bilo indicija da će Srbija i Argentina odigrati meč u junu, na kraju neće biti ništa od te utakmice.

Kako je objavio argentinski savez, Gaučosi će devetog juna izaći na megdan Islandu, što će im biti "generalka" za Mundijal.

Mesto ostaje nepromenjeno kao i za nesuđeni meč sa Srbijom, američka Alabama.

Iako se pisalo da je meč praktično dogovoren, Srbija će morati da traži drugog protivnika. Očekuje se da to bude neka selekcija sa američkog kontinenta.

Orlovi će 4. juna igrati sa Meksikom.

Autor: D.Bošković