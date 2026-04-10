Na pomolu istorijska bruka u NBA ligi: Jokić razbio konkurenciju, a neće dobiti MVP nagradu (FOTO)

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić (31) prema gotovo svim statističkim parametrima prednjači u odnosu na konkurente u trci za MVP priznanje NBA lige, ali se i dalje nalazi na trećem mestu iza Viktora Vembanjame i Šeja Gildžesa Aleksandera.

Prema podacima koje je objavio Denver na društvenim mrežama, srpski centar je od glavnih kandidata bolji u skokovima po utakmici, asistencijama, procentu šuta, broju tripl-dablova, indeksu korisnosti, vrednosti u odnosu na izmene, kao i u kategoriji plus/minus.

Vembanjama, s druge strane, prednjači samo u broju blokada, sa prosekom od 3,1 po meču, naspram Jokićevih 0,8, ali zato ima i manje poena, manje skokova i znatno slabiji učinak u asistencijama.

Ipak, i Šej Gildžes Aleksander ima veoma jake argumente u trci za priznanje. Kanadski reprezentativac je najbolji u šutu za tri poena i sa linije slobodnih bacanja, a uz to beleži i 3,3 poena više po utakmici od Jokića. U kategoriji poena najefikasniji je Luka Dončić sa 33,5 poena po meču, dok je slovenački as najbolji i po broju ukradenih lopti, sa prosekom od 1,6 po susretu.

Sistem glasanja za MVP priznanje funkcioniše tako što svaki glasač rangira svojih pet najboljih igrača. Bodovi se zatim dodeljuju prema plasmanu – prvoplasirani dobija 10 bodova, drugoplasirani sedam, trećeplasirani pet, četvrtoplasirani tri, dok peto mesto donosi jedan bod.

Autor: A.A.