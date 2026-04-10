AKTUELNO

Košarka

Na pomolu istorijska bruka u NBA ligi: Jokić razbio konkurenciju, a neće dobiti MVP nagradu (FOTO)

Izvor: Informer.rs

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić (31) prema gotovo svim statističkim parametrima prednjači u odnosu na konkurente u trci za MVP priznanje NBA lige, ali se i dalje nalazi na trećem mestu iza Viktora Vembanjame i Šeja Gildžesa Aleksandera.

Prema podacima koje je objavio Denver na društvenim mrežama, srpski centar je od glavnih kandidata bolji u skokovima po utakmici, asistencijama, procentu šuta, broju tripl-dablova, indeksu korisnosti, vrednosti u odnosu na izmene, kao i u kategoriji plus/minus.

Vembanjama, s druge strane, prednjači samo u broju blokada, sa prosekom od 3,1 po meču, naspram Jokićevih 0,8, ali zato ima i manje poena, manje skokova i znatno slabiji učinak u asistencijama.

Ipak, i Šej Gildžes Aleksander ima veoma jake argumente u trci za priznanje. Kanadski reprezentativac je najbolji u šutu za tri poena i sa linije slobodnih bacanja, a uz to beleži i 3,3 poena više po utakmici od Jokića. U kategoriji poena najefikasniji je Luka Dončić sa 33,5 poena po meču, dok je slovenački as najbolji i po broju ukradenih lopti, sa prosekom od 1,6 po susretu.

Sistem glasanja za MVP priznanje funkcioniše tako što svaki glasač rangira svojih pet najboljih igrača. Bodovi se zatim dodeljuju prema plasmanu – prvoplasirani dobija 10 bodova, drugoplasirani sedam, trećeplasirani pet, četvrtoplasirani tri, dok peto mesto donosi jedan bod.

Autor: A.A.

#MVP

#Nikola Jokić

#nba liga

POVEZANE VESTI

Košarka

OVO SE NEĆE SVIDETI NIKOME U SRBIJI: Jokić izgubio prvo mesto u MVP trci! Kanađanin ga prestigao!

Košarka

Ko drugi nego Jokić! Srpski centar gazi ka novoj MVP tituli

Košarka

NIKOLA JOKIĆ TREĆI PUT MVP NBA LIGE! Srpski as pregazio konkurenciju, ubedljivo osvojio titulu najboljeg igrača

Košarka

NOVO PRIZNANJE ZA SRBINA - Jokić u prvoj petorci NBA lige

Košarka

NBA: Nikola Jokić zvanično kandidat za MVP nagradu

Košarka

VOLIMO TE, TATA! Denver objavio snimak koji TOPI SRCA: Jokićeva supruga čita emotivan tekst, a ćerkica OGNJENA ŠALJE POLJUPCE!