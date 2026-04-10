GROM IZ VEDRA NEBA U DENVERU! Jokićeva situacija je neizvesna! Nagetsi se oglasili i to pred utakmicu protiv šampiona

Nikola Jokić bi mogao da propusti utakmicu protiv lidera i šampiona NBA.

Denver će u noći između petka i subote biti domaćin Oklahomi, aktuelnom prvaku NBA lige i lideru na tabeli Zapadne konferencije.

Oklahoma je ostvarila četiri pobede u isto toliko odigranih utakmica protiv ekipe iz Kolorada ove sezone, a ukoliko Nikola Jokić ne bi igrao u narednom meču, šanse za novi trijumf bi svakako bile znatno uvećane.

A, Nagetsi su objavili spisak povređenih igrača pred utakmicu protiv Tandera.

Izvesno je da neće igrati Pejton Votson i Spenser Džons koji imaju identičan problem - desna loža.

Tri košarkaša su pod znakom upitnika.

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Thunder:



QUESTIONABLE:

Nikola Jokić (Right Wrist Injury Management)

Jamal Murray (Right Shoulder Impingement)

Aaron Gordon (Right Hamstring Injury Management)



OUT:

Peyton Watson (Right Hamstring Strain)

Spencer Jones (Right… pic.twitter.com/ZNPzfFlmPl — Denver Nuggets (@nuggets) 09. април 2026.

Jokić, kako navode iz Denvera, ima problem sa povredom desnog zgloba i tek neposredno pred početak utakmice će biti poznato da li će zaigrati, ili ne.

Takođe, upitan je nastup Džamala Mareja i Erona Gordona.

Somborac je u ovoj sezoni odigrao 64 utakmice i još jedna mu je potrebna kako ne bi izgubio pravo na MVP titulu. Posle meča protiv Oklahome, Denver će biti gost San Antoniju.

Tako Nagetsi kao trećeplasirani na tabeli Zapadne konferencije završavaju ligaški deo takmičenja utakmicama protiv prvog i drugog na tabeli.

Jokić je u dosadašnjem toku sezone beležio 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.

Najbolji je skakač i asistent lige, a osmi poenter. Zbog teške povrede je propustio 16 utakmica

Autor: S.M.