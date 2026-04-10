SOČNA PSOVKA I EMOTIVAN OPROŠTAJ! Bivši igrač Partizana slomljen zbog smrti Duška Vujoševića: Reči koje ODJEKUJU!

Smrt Duška Vujoševića šokirala je čitavu Srbiju, ali i region, Evropu i svet, te su se od legendarnog trenera oprostili mnogi velikani, kako košarke, tako i ostalih sportova, kao i drugih životnih sfera.

Od Vujoševića se oprostio i bivši igrač Partizana, Milton Palasio, i o njegovoj poruci bruji čitava Srbija.

On je sočno opsovao i na emotivan način pokazao koliko mu je stalo do legendarnog trenera.

- On je bio moj je*eni čovek... Obraćao mi se na srpskom i sve sam ga razumeo. Nikada nisam radio sa trenerom koji se bolje prilagođava na uslove utakmice. Odmori treneru... Mamu ti je**m...

Milton Palasio je bio plejmejker Partizana u sezoni 2007/08.

