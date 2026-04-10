LUDILO U FINIŠU EVROLIGE Zvezdaši će jedan meč posebno pratiti

Košarkaši Crvene zvezde pokušavaju da u samoj završnici Evrolige izbore što je moguće bolji plasman pred plej-in i plej-of, a biće potrebno, naravno, prvo i da obezbede mesto u Top 10 na tabeli, pošto im ni ono nije zagarantovano.

Suštinski, Zvezdi bi bio dovoljan jedan poraz Dubaija kako bi matematički bila sigurna među Top 10 uz jednu sopstvenu pobedu, bilo protiv Asvela, bilo protiv Real Madrida.

Međutim, jedan meč imaće baš poseban značaj za konačan ishod na tabeli Evrolige, a u pitanju je okršaj između Monaka i Barselone koji je na programu večeras.

U suštini, Zvezda sa jedne strane navija da Barselona dobije Monako večeras kako bi gotovo bila sigurna da u bilo kom krugu (čak i da izgubi od Reala u poslednjem kolu), ne može da ispadne iz Top 10 na tabeli.

Zvezda bi tada imala pobedu više od Monaka, pa čak i da Kneževi savladaju Hapoel u zadnjem kolu i sustignu je, crveno-beli bi ostali ispred zbog dva trijumfa u međusobnim okršajima.

Sa druge strane, Zvezdi bi zarad "penjanja" na tabeli značilo da Monako dobije Barselonu, u slučaju da se naprave određeni krugovi.

Zvezda u tom slučaju čak potencijalno može da se nada i plasmanu među Top 6, ako bi eventualno pobedila Real Madrid u poslednjem kolu. Ipak, realnije je da bi u tom slučaju bila sedma ili osma.

Međutim, ako bi Zvezda izgubila od Reala, a Monako dobio obe preostale utakmice, Barsa završila sa pobedom protiv Bajerna, a Dubai takođe slavio oba puta - crveno-beli bi čak bili i na 11. mestu.

Nema sumnje da ovaj meč zbog toga nosi velike implikacije na završni izgled tabele...

Autor: Jovana Nerić