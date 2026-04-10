PRED NOVIM POSLOM Svetislav Pešić se vraća u KSS, ali u drugačijoj ulozi

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Sava Radovanović

On je istakao da ne može više da vodi ekipe u godinama koje ima, ali da je spreman da savetodavno ostane u košarci.

Svetislav Pešić je najavio da će na kraju sezone da ide u trenersku penziju.

On je istakao da ne može više da vodi ekipe u godinama koje ima, ali da je spreman da savetodavno ostane u košarci.

S tim u vezi mu je spremna funkcijakoja se uklapa u tako nešto.

Popularnom Kariju će biti ponuđena uloga predsednika Stručnog saveta KSS. Razmišljanje vodećih ljudi Saveza je da u ovom telu uz stručnjaka koji je sa našom reprezentacijom pre četvrt veka osvojio zlatne medalje na evropskom i svetskom prvenstvu bude i četvorostruki klupski prvak Evrope – Božidar Maljković, kao i poznati stručnjak, profesor Vladimir Koprivica.

