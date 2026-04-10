STOTINE LJUDI ČEKA U REDU ZBOG DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Žele da odaju počast legendarnom treneru, Partizan se oglasio i otkrio detalje! (FOTO)

Knjiga žalosti povodom smrti legendarnog Duška Vujoševića, postavljena na platou ispred severne strane Beogradske Arene.

Smrt Duška Vujoševića pogodila je čitavu Srbiju, ali i region, Evropu i svet, te su se mnogi oprostili od legendarnog trenera Partizana.

Pored emotivnih objava na društvenim mrežama, KK Partizan saopštio je kako je nova knjiga žalosti povodom smrti legendarnog Duška Vujoševića, postavljena na platou ispred severne strane Beogradske Arene.

Od ranog jutra stotine ljudi okupilo se da oda počast Vujoševiću, a crno-beli su objavili fotografije i snimak koji govore o Duletovoj veličini.

Očekuje se da navijači Partizana Duška Vujoševića na poseban način isprate tokom meča protiv Žalgirisa koji je na programu u petak od 20.30.

Pored toga, knjiga žalosti otvorena je i na stadionu u Humskoj, pa navijači i tu mogu doći da odaju počast slavnom Dušku Vujoševiću.

Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ Previous Next

Autor: Jovana Nerić