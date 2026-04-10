'ON JE PONOS CRVENE ZVEZDE' Dragan Džajić se oglasio zbog Aleksandra Kataija: Svojim umećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić čestitao je danas igraču Crvene zvezde Aleksandru Kataiju, koji ga je zamenio na drugom mestu večne liste strelaca tog fudbalskog kluba.

- Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje. Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspeo da dođe do tog nivoa, jer se radi o igraču koji svojim umećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale- rekao je Džajić, navodi se na sajtu kluba.

Zvezda je u četvrtak pobedila Spartak 3:2, u utakmici 30. kola Super lige Srbije, a Katai je bio dvostruki strelac, čime je sa 156 golova izbio na drugo mesto najboljih strelaca kluba.

Iza njega ostao je Džajić sa 155 golova, a prvi je Bora Kostić sa 230.

- Želim mu pre svega zdravlje, još mnogo golova, uspeha i lepih trenutaka u crveno-belom dresu. Uveren sam da će i u narednim godinama prirediti mnogo radosti Zvezdinim navijačima i nastaviti da ispisuje istoriju, a posebno mi je drago jer je klub opet na nivou kada se postižu istorijski uspesi - naveo je Džajić.

Autor: Jovana Nerić