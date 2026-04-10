KRIK KOJI JE PROMENIO SVET TENISA: Uskoro se navršavaju trideset tri godine od stravičnog napada na Moniku Seleš

Teniski svet i danas, sa istom nelagodom, vraća se na 30. april 1993. godine, dan kada je na terenu u Hamburgu prekinuta dominacija kakva se retko viđa.

Tada je, u trenutku odmora između gemova, nožem u leđa napadnuta najbolja teniserka sveta, Novosađanka Monika Seleš.

Slika koja je obišla planetu nije bila samo sportska vest, već šok koji je prevazišao granice tenisa. Devojka koja je do tada delovala nepobedivo, simbol nove ere i apsolutne dominacije, u jednom trenutku postala je žrtva nasilja koje je zauvek promenilo tok njene karijere.

Tog dana, sa druge strane mreže, stajala je Magdalena Maleeva, koja se posle više od tri decenije prisetila tih trenutaka. Magdalena, aktuelna selektorka Bugarske koja predvodi nacionalni tim na Bili Džin King kupu u Banjaluci, u razgovoru za RTRS, opisala je scene koje ne blede.

- Sećam se, bila je to užasna situacija, stajala sam desetak metara od nje… To je uništilo Monikinu karijeru. Vratila se, ali psihičke posledice su bile ogromne. To je bio najtužniji i najcrnji dan u istoriji tenisa - rekla je Maleeva.

U trenutku kada je Moniku napao Ginter Parhe, inače "bolesni fan" Štefi Graf, Seleš je već bila više od šampionke. Rođena u Novom Sadu, osvojila je osam grend slem titula pre dvadesete godine i držala teniski svet pod svojom kontrolom. Njena igra bila je snažna, direktna i nemilosrdna, dvoruki forhend i bekhend postali su njen zaštitni znak, a rivalke su retko nalazile odgovor.

U eri u kojoj je dominirala i Štefi Graf, Seleš je delovala kao teniserka koja pomera granice i menja istoriju. Mnogi su verovali da je pitanje vremena kada će postati najveća svih vremena.

- Da nije bilo napada, Monika bi nadmašila Štefi Graf, a možda čak i Serenine rekorde - dodala je Maleeva.

Iako se posle pauze vratila na teren i ponovo osvojila grend slem, nikada više nije bila ona ista igračica koja je pre napada redom osvajala turnire. Ono što je izgubljeno tog dana nije bila samo forma, već i osećaj sigurnosti, mir i kontinuitet koji prave šampione.

Danas, 33 godine kasnije, priča o Moniki Seleš ostaje jedna od najpotresnijih u istoriji sporta. Za Novi Sad, ona je mnogo više od velike šampionke, ona je simbol jednog vremena u kojem je iz ovog grada potekla teniserka koja je osvojila svet, ali i podsetnik koliko jedan trenutak može da promeni sve.

Autor: Jovana Nerić