ALKARAZ STRAHUJE OD NAJGOREG SCENARIJA! Janik Siner razbio i 7. tenisera sveta u Monte Karlu, Špancu se ljulja prvo mesto

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Italijanski teniser Janik Siner, nastavio je pohod ka tituli na Mastersu u Monte Karlu i posle sat i po vremena tenisa u četvrtfinalu eliminisao Feliksa Ože-Alijasima iz Kanade sa 2-0, po setovima 6:3, 6:4.

Nakon što je bio bolji od Uga Ambera i Tomaša Mahača, od kog je izgubio jedan set, Siner je rutinski pobedio sedmog igrača sveta sa po jednim oduzetim servisom u oba seta, u šestom, a zatim i u sedmom gemu.

On će u borbi za finale igrati protiv Aleksandera Zvereva, koji je nešto ranije bio bolji od Žoaa Fonseke. Biće dto i derbi polufinala, pošto je Nemac treći, a Italijan drugi na ATP listi.

Ipak, Siner se sada nalazi i na dobrom putu da od ponedeljka preuzme prvo mesto od Karlosa Alkaraza. Ukoliko Alkaraz ispadne u četvrtfinalu, odnosno u polufinalu, pod uslovom da Italijan dođe do finala, ili osvoji titulu u Monte Karlu čak i u direktnom dvoboju njih dvojice, doći će do rokade na vrhu i Janik će postati prvi na planeti.

Ipak, Španac i dalje drži sudbinu u svojim rukama, pošto u za polufinale igra protiv Aleksandera Bublika, a u svom delu kostura ima samo još Valentana Vašeroa i Aleksa de Minora.

Autor: Jovana Nerić

