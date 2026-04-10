Zvezda večeras i protiv tradicije: Crveno-beli dugo bez pobede u Vilerbanu

Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju jedan od najvažniji mečeva u sezoni. U 37. kolu Evrolige gostuju ekipi Asvela (20.45) i sve osim pobede dodatno bi zakomplikovao put crveno-belih u doigravanje.

Ipak, skorija tradicija je protiv Zvezde, konkretno kada govorimo o mečevima dva tima u Vilerbanu.

Na prethodne dve utakmice u gradu na istoku Francuske, domaćin je u oba navrata slavio, što znači da je klub sa Malog Kalemegdana tamo poslednji odneo pobedu 2023. godine. U međuvremenu sastali su se početkom i krajem 2024. godine i oba puta su trijumfovali crno-beli.

Devetog dana 2024. Asvel je slavio 100:91, a pošto smo videli tri gotovo izjednačene četvrtine, tadašnji tim Pjerika Pupea slomio je otpor beogradskog kluba u poslednjoj deonici (30:24), uprkos odličnoj partiji Nemanje Nedovića (26 poena) i Jaga dos Santosa (16 poena i 9 asistencija). Crno-bele je predvodio Paris Li sa 23 poena, dok je Žofri Lovernj dodao 17.

Sastali su se zatim u "LDLC Areni" 14. novembra iste godine, a ishod je isti, s tim što smo videli znatno manje poena i drastično čvršću košarku - 77:74.

Ključnu razliku napravili su domaći tokom prvog poluvremena, pa su posle 20 minuta košarke imali 11 poena viška. Ekipa Janisa Sferopulosa se vratila već tokom trećeg perioda, prišli na dva poena zaostatka, ali su domaći sebi obezbedili +7 pred odlazak u poslednju četvrtinu.

