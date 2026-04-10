ITALIJANI BRZO REAGOVALI: Evo ko menja Đenara Gatuza na klupi reprezentacija (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Italija neće igrati na Svetskom prvenstvu. Zbog toga je ostavku podneo selektor Đenaro Gatuzo, a sad je poznato ko će ga zameniti.

Odluka je pala na Silvija Baldinija, dosadašnjeg selektora U21 reprezentacije "azura". On će seniorski tim predvoditi u prijateljskim utakmicama u junu protiv Grčke i Luksemburga.

Italijanima je bilo potrebno da što pre pronađu rešenje na klupi i potvrdili su da će to biti 67-godišnji stručnjak.

Izbor novog predsednika Saveza, pošto je otkaz dao Gabrijele Garvina, zakazan je za 22. jun, nakon čega će biti imenovan i novi selektor "A" tima Italije.

Međutim, reprezentacija već ima zakazane mečeve početkom juna, pa nije bilo vremena da se čeka trajno rešenje.

Podsetimo, "azuri" treći put uzastopno neće učestvovati na Mundijalu. Poslednji put deo planetarne smotre su bili 2014. godine.

Autor: Jovana Nerić

