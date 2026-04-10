DA LI JE OVO VELIKA ŠANSA ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Evroliga ispituje A licence tri kluba

Status Fenerbahčea, Real Madrida i Asvela biće među ključnim tačkama dnevnog reda sastanka planiranog za 14. april.

Naime liga će proceniti trenutnu situaciju sa licenciranjem ova tri kluba, saznaje "Jurohups".

Istovremeno, istražiće mogućnost dodele novih dugoročnih licenci.

Očekuje se da će se razgovarati i o proširenju, a nekoliko timova Evrolige, koji nisu akcionari, pojavljuju se kao glavni kandidati za obezbeđivanje stabilnijeg, dugoročnog statusa u okviru takmičenja.

Podsetimo, prema navodima grčke "Gazete" iz januara, osam ekipa, među njima Crvena zvezda i Partizan, podneli su zahteve za dobijanje "A" licence.

Zvezda večeras i protiv tradicije: Crveno-beli dugo bez pobede u Vilerbanu

Autor: Jovana Nerić

