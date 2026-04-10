'SVAKI NAVIJAČ TE VOLI' Nemanja Radonjić se javio zbog odlaska Jaga iz Zvezde (FOTO)

Nakon skoro tri godine u klubu Jago dos Santos je napustio Crvenu zvezdu u završnici ove sezone, a otkriveno je i da će karijeru nastaviti u Italiji i ostati u Evroligi u Virtusu iz Bolonje.

Dugo je Jago bio član Zvezde, odigrao je veliki broj utakmica po dolasku iz Ulma, za koji je prethodno igrao. Brazilac je sa klubom postao šampion ABA lige 2024, a osvajao je i titule šampiona Srbije i par pehara u Kupu Radivoja Koraća.

Ušao je u srca navijača crveno-belih tokom prve dve kampanje u klubu, ali je u aktuelnoj bio na marginama. Najpre nije bio registrovan na početku, do povreda nekih ključnih igrača, a nakon toga je imao povremenu ulogu.

Nakon odlaska iz kluba, od Jaga se na društvenim mrežama oprostio i Nemanja Radonjić, suspendovani fudbaler Crvene zvezde.

- Hvala na svemu, brate, svaki pravi navijač te voli - napisao je Nemanja Radonjić.

Autor: Jovana Nerić