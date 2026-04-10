AKTUELNO

Košarka

ARENA U ZNAKU VUJOŠEVIĆA! Pogledajte šta je Partizan pripremio u čast najtrofejnijeg trenera

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Fonet/Aleksandar Barda ||

Uoči utakmice 37. kola Evrolige, klub je pripremio koreografiju sa likom Duška Vujoševića.

Košarkaški klub Partizan pripremio je koreografiju u čast Duška Vujoševića.

Partizan od 20.30 časova u beogradskoj Areni dočekuje Žalgiris, u prvoj utakmici na domaćem terenu posle odlaska najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba.

Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini, a sa 23 osvojena trofeja je ubedljivo prvi na klupskoj večnoj listi.

Na svakoj stolici u Areni je postavljen plakat koji će biti podignut u određenom trenutku.

Autor: Jovana Nerić

#Beogradska arena

#Duško Vujošević

#KK Partizan

#Košarka

#Navijači

#koreografija

POVEZANE VESTI

Košarka

EMOTIVAN POČETAK UTAKMICE U ISTANBULU: Košarkaši Partizana i Efesa održali minut ćutanja u čast Duška Vujoševića

Košarka

STOTINE LJUDI ČEKA U REDU ZBOG DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Žele da odaju počast legendarnom treneru, Partizan se oglasio i otkrio detalje! (FOTO)

Košarka

'BIO SI NAJVAŽNIJA STEPENICA U MOJOJ KARIJERI' Vlade Divac se emotivnim rečima oprostio od Duška Vujoševića

Košarka

SAŠA ĐORĐEVIĆ NEUTEŠAN NAKON SMRTI VUJOŠEVIĆA: Hvala Treneru 'RIP'! Oprostio se dirljivim rečima!

Košarka

SAVRŠENO VEČE U EVROLIGI ZA PARTIZAN: Zvezdi stigle dobre vesti sa drugih terena nakon poraza

Košarka

Nova kazna stigla u Humsku! Evroliga bez milosti za Partizan!