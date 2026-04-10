ARENA U ZNAKU VUJOŠEVIĆA! Pogledajte šta je Partizan pripremio u čast najtrofejnijeg trenera

Uoči utakmice 37. kola Evrolige, klub je pripremio koreografiju sa likom Duška Vujoševića.

Košarkaški klub Partizan pripremio je koreografiju u čast Duška Vujoševića.

Partizan od 20.30 časova u beogradskoj Areni dočekuje Žalgiris, u prvoj utakmici na domaćem terenu posle odlaska najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba.

Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini, a sa 23 osvojena trofeja je ubedljivo prvi na klupskoj večnoj listi.

Na svakoj stolici u Areni je postavljen plakat koji će biti podignut u određenom trenutku.

