EMOTIVNO! ARENA ZASIJALA ZA VUJOŠEVIĆA: Partizan i navijači odali počast čuvenom treneru

Košarkaški klub Partizan i navijači odali su počast preminulom Dušku Vujoševiću pre utakmice protiv Žalgirisa u u 37. kolu Evrolige.

Dva dana nakon smrti trenera Duška Vujoševića, koji je crno-bele predvodio do najvećih uspeha u istoriji kluba, Partizan je odao počast čuvenom stručnjaku.

Beogradska arena je i pre početka duela bila u znaku Duška Vujoševića.

Pre početka utakmice spiker je zamolio navijače da u zamračenoj Areni upaljenim telefonima obasjaju dvoranu.

Potom je na videobimu pušten kratak film o čuvenom treneru. Cele tribine su potom bile u liku trenera, jer su navijači podigli slike Duška Vujoševića i uz čuvenu pesmu pred svaku utakmicu pevali u njegovu čast.

Pre sudijskog zvižduka održan je minut ćutanja. Cela dvorana je potom skandirala "Vujošević Dule" i čuveno "Dule Vujošević ša-la-la-la-la".

Igrači su na zagrevanje istrčali u majicama sa likom nekadašnjeg trenera, a u publici je mnogo bivših igrača crno-belih.

Klub je objavio i informaciju u vezi sa upisivanjem u knjigu žalosti koje je počelo danas u toku dana.

– Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mestu od 11 do 16 časova. Večeras, tri knjige će na platou biti do početka utakmice – pišu crno-beli.

