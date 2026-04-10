ZVEZDA OBEZBEDILA PLEJ-IN EVROLIGE: Crveno-beli pobedili Asvel

Crvena zvezda je obezbedila plej-in Evrolige, pošto je pobedila Asvel kao gost sa 106:93 u 37. kolu.

Crveno-belima je Efes pomogao da završe osnovni deo sezone u Top 10, zbog toga što je tim iz Istanbula savladao Dubai u Sarajevu sa 85:69.

Ipak, još nije poznato na kojoj poziciji će tim Saše Obradovića okončati ovaj deo takmičenja. To će biti poznato nakon poslednje runde koja je na programu naredne nedelje.

Obe ekipe su bile raspoložene napadački na startu utakimce, pa je prvi period okončan rezultatom 26:26.

Četvrta četvrtina: Asvel - Crvena zvezda 93:106

40' - Kraj utakmice!

39' - Još jednom Džered Batler pogađa van linije 6,75.

34' - Priznati su poeni Herisona. Bacanje ipak nije pogodio. Uspeo je nekako Nvora da se izbori za dva slobodna bacanja.

33' - Upao je Izundu u svoj mod i sad ga je teško zaustaviti. Kalinić je faulirao Angolu na šutu van linije 6,75. Sva tri bacanja je realizovao bivši košarkaš Partizana.

32' - Batler proigrava Izundua za lako zakucavanje. Odželej je pokupio promašaj i pogodio je šut. Batler je ukrao loptu i položio je u kontri.

31' - Fantastičan potez Miler Mekintajera i laki poeni na obruču. Ažinsa pogađa još jednu trojku.

Treća četvrtina: Asvel - Crvena zvezda 71:74

30' - Kakav je košarkaš Džered Batler. Izvrteo je odbranu rivala i uspeo je da postigne važan koš, pa gosti sa +3 ulaze u poslednji kvartal - 71:74.

29' - Važnu trojku pogađa Moneke. Ebua je pogodio iz teške pozicije. Na drugoj strani je Miler Mekintajer pogodio pod faulom. Pogodio je i dodatno bacanje.

27'- Pogodio je Batler posle prodora, a Ažinsa pogađa novu trojku. Sada Batler jedini poentira za goste.

26' - Angola pogađa još jednu trojku. Očajna Zvezda u trećem kvartalu ne može da snađe na agresivnost protivnika.

25' - Asvel vodi posle trojke Angole. Zvezda ne zna gde udara u ovim trenucima. Batler je promašio drugo bacanje, ali je Moneke popravio i vratio loptu u koš.

24' - Mora Obradović da zove tajm-aut nakon novih primljenih poena gostiju. Asvel na startu treće četvrtine ima seriju 13:2.

23' - Herison je pogodio dva od tri bacanja. Kakav pad Zvezde na startu drugog poluvremena. Herison se nadavao koševa sa linije penala.

22' - Serija domaće ekipe 7:0. Trojku je pogodio Angola. Seriju je prekinuo Moneke. Pre toga je Ebua promašio otvorenu trojku.

21' - Drugo poluvreme je počelo poenima košarkaša Asvela. Šekil Herison pogađa oba bacanja.

Druga četvrtina: Asvel - Crvena zvezda 43:55

20' - Strašan je strelac Edvin Džekson to je pokazao pogotkom za tri poena i to preko Bolomboja. Minut odmora je pozvao Obradović. Još jedna trojka Bolmboja i opet iz levog kornera. Opet Džekson pogađa trojku, a Miler Mekintajer je poentirao uz zvuk sirene za kraj prvog poluvremena.

18' - Miler Mekintajer pogađa šut van linije 6,75. Nvora je potom pokupio promašaj Kartera i pogodio je pod faulom. Bacanje će izvesti posle tajm-auta Pupea. Pogodio je i bacanje.

17' - Zakucao je Endijaj koji igra dobru utakmicu. Nesportski faul je iznudi Moneke i oba puta je bio siguran sa crte.

16' - Još jedan dobar napad gostiju i poeni za Izundua. Ostao je pod košem sa Seljasom i lako je to rešio Nigerijac.

15' - Polovičan sa crte je bio Miljenović. Batler je napao Vutijea u mis meču i naslonio je loptu na tablu koja je prošla kroz obruč.

14' - Ertel na jednoj, pa Kalinić na drugoj strani pogađaju sa poludistance. Endijaj takođe pogađa sa poludistance.

13' - Sjajno je Batler uočio Izundua pod košem rivala i proigrao ga je za lake poene. Morao je tajm-aut da zatraži Pjerik Pupe.

12' - Batler je promašio, pa pokupio skok i popravio je promašaj. Bolomboj je pogodio pod košem rivala.

11' - Potreban je Batler crveno-belima i pogodio je prvi svoj šut za tri. Angola je polovičan sa linije penala.

Prva četvrtina: Asvel - Crvena zvezda 26:26

10' - Ertel je pogodio drugi put na utakmici šut van linije 6,75. Miler Mekintajer je realizovao dva od tri bacanja. Raspucan je i Asvel. Prva četvrtina je okončana trojkom Ažinse.

9' - Vratio je trojku Ertel. Odželej je pogodio oba bacanja. Potom je Lajti bio polovičan. Odželej je napravio nesportski faul i zbog toga je kapiten domaćeg tima imao penale.

8' - Serija Asvela 7:0 posle dve sjajne odbrane. Mora tajm-autom da reaguje Saša Obradović. Bolomboj je pogodio trojku iz levog kornera.

7' - Ertel je pogodio flouter i to pod faulom koji je napravio Miler Mekintajer. Iskusni Francuz je pogodio i dodatno bacanje.

6' - Druga trojka Monekea. Treće zakucavanje Nvore. Miler Mekintajer ga je proigrao posle ukradene lopte.

5' - Kakav let Nvore, zakucao je još jednom, ovoga piuta preko protivničkog igrača. Često je to radio ove sezone krilni košarkaš Beograđana. Endijaj koristi propust u odbrani Zvezde. Nvora nastavlja, sad je pogodio trojku.

4' - Dobra akcija crveno-belih i zakucavanje Nvore. Dobro ga je proigrao Moneke koji je fokusiran na startu duela.

3' - Miler Mekintajer je lako probio Vutijea i položio je bez problema loptu u koš. Jako težak šut je pogodio Herison. Moneke pogađa prvi šut van linije 6,75.

2' - Paul Ebua pogađa prvu trojku na meču. Zvezda nije vratila iz dva pokušaja, neprecizni su bili Karter i Nvora.

1' - Gosti nisu realizovali prvi napad, Rivero nije uspeo da poentira, ali jeste u drugom napadu. Izgradio je dobru poziciju pod košem rivala i bio je precizan.

Utakmica je počela minutom ćutanja zbog smrti legendarnog trenera Duška Vujoševića.

Asvel meč počinje u petroci: Brajan Angola, Šekil Herison, Dejvid Lajti, Pol Ebua, Bastijen Vutije. Zvezda duel kreće u sastavu: Kodi Miler-Mekintajer, Tajson Karter, Džordan Nvora, Čima Moneke, Hasijel Rivero.

Uoči meča:

Crveno-beli su favoriti protiv najlošije ekipe u takmičenju, ali moraju biti koncentrisani i borbeni svih 40 minuta, s obzirom na to da timovi bez rezultatskog značaja umeju da pomrse račune ekipama koje se bore za plej-of ili plej-in, što je u ovoj situaciji slučaj za Beograđanima.

Osetio je to šampion Kupa Radivoja Koraća na svojoj koži, jer je kao domaćin doživeo poraze od Bajerna i Partizana. Dogodio se i neuspeh od Makabija.

Zvezda je u prvom meču ovih rivala bila ubedljiva (79:65), ali u Francuskoj je protiv ovog rivala izgubila poslednja dva puta.

U toku dana crveno-beli su objavili da su se rastali sa Jagom dos Santosom, koji karijeru nastavlja u Virtusu.,

Crvena zvezda u ovaj duel ulazi sa učinkom 20-16, dok je Asvel na 8-28.

Autor: Marija Radić