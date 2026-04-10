ŽALGIRIS NEMA MILOSTI PREMA PARTIZANU: Bivši igrač crno-belih presudio

Litvanci drugi put u sezoni savladali tim Đoana Penjaroje.

Košarkaši Partizana poraženi su od Žalgirisa rezultatom 74:83 (22:26, 19:22, 14:12, 17:20) u 37. kolu Evrolige.

Na taj način litvanski tim je došao do prve pobede u Beogradu, posle pet vezanih poraza u eliti od crno-belih.

Večerašnja utakmicu obeležilo je sećanje na Duška Vujoševića, nekadašnjeg trenera kluba iz Humske, koji je preminuo 8. aprila u 68. godini posle problema sa plućima i srcem.

Veliki broj Partizanovih grešaka, uticao je da ekipa iz Kaunasa od prvog do poslednjeg minuta ima prednost. Nijednog trenutka četa Đoana Penjaroje nije vodila i konstantno je u prvom poluvremenu morala da juri rezultatski zaostatak.

Raspoloženi igrači Žalgirisa, koji su u prvom delu sezone naneli najubedljiviji poraz ove sezone Partizanu u Evroligi (68:109), od početka su nametnuli tempo i preko raspoloženih Vilijams-Gosa, odnsono, Fransiska, držali sve u svojim rukama.

Imao je litvanski gigant u finišu prvog poluvremena i dvocifrenu prednost (34:45), košem Brazdeikisa, ali je Partizan odgovorio serijom 7:0 i vratio se potpuno u meč (41:45). Međutim, trojka Silvajna Fransiska preko Karlika Džonsa, uz maestralan potez, donela je gostima sedam poena više, uoči nastavka utakmice (41:48).

Vezanim koševima Bruna Fernanda, Partizan je otvorio nastavak meča i prišao samo na posed (45:48), ali kad god su crno-beli zapretili spreman odgovor je imao Najdžel Vilijams-Gos. Nije imao milosti prema svom bivšem klubu Amerikanac, koji je sa manje od pola časa ubacio 13 poena. Njegovom trojkom, gosti su pobegli na +8, pa je Partizan opet bio u minusu.

Razigrao se u drugom delu Karlik Džons, pa je njegovim uzastopnim poenima, Partizan u samom finišu treće deonice prišao na pola koša zaostatka (55:56). Usledila je drama u Areni.

Usledio je odgovor Žalgirisa serijom 5:0. Zablistao je Tubelis i sa pet uzastopnih poena, učvrstio vođstvo svog tima, a domaće ostavio da jure rezultat (55:61).

Novom serijom 8:0 Žalgiris je otvorio poslednji kvartal. Poenima Rajta i dve trojke Slive, vratili su se Litvanci na 11 poena viška, potom i stekli najvećih 13 razlike (57:70), čime su praktično rešili dileme oko pobede.

Žalgiris se ovim trijumfom učvrstio u Top 6 i sada je na skoru 22-15, dok je Partizan novim porazom na bilansu 15-22 i odavno je izgubio šanse za plej-in.

TOK MEČA

ČETVRTA ČETVRTINA

Kraj meča

40. minut - Kalates daje trojku 72:83. Potom i Milton 74:83.

39. minut - Penjaroja je dobio tehničku, Fransisko iskoristio bacanje, a onda imao još dva za faul, prvo je promašio, drugo pogodio 81:69 vodi Žalgiris.

38. minut - Odbija nalet Žalgiris, pošto na asistenciju Tubelisa, Francusko vraća dvocifrenu prednost gostima 69:79. Tajm-aut Penjaroja.

37. minut - Pogađa Karlik oba bacanja 69:75, prepolovio je zaostatak Partizan, ali Tubelis postiže važne poene 69:77.

36. minut - Nije pomogao ni minut odmora gostima, Džons u prodoru smanjuje na jednocifren minus 67:75.

35. minut - Bonga pogađa oba bacanja 63:75. Potom Bruno Fernando iz alejupa precizan 65:75, tajm-aut Žalgiris.

34. minut - Još jednom Ulanovas, pa Osetkovski na drugoj strani 61:75.

33. minut - Osetkovski prekida ovu seriju gostiju 7:0. Smanjuje Partizan 59:70, ali Ulanovas donosi novu najveću razliku od 14 poena, sada je 59:73.

32. minut - Novi poeni Rajta, za maksimalnih 13 koševa viška, vodi Žalgiris 70:57! Tajm-aut uzima Penjaroja.

31. minut - Raste vođstvo Žalgirisa 57:65. Potom ide trojka Slive, gosti opet imaju dvocifrenu prednost i onih najvećih 11 razlike 57:68.

Počela je poslednja deonica!

TREĆA ČETVRTINA

Kraj treće četvrtine!

30. minut - Sterling Braun prekida niz Žalgirisa i smanjuje 57:61. Mozes Rajt potom zakucava 57:63, što je rezultat treće četvrtine!

28. minut - Opet taj Tubelis, četvrta lična za Alekseja Pokuševskog, problem za crno-bele, Žalgiris vodi 60:55. Iskoristio je Tubelis i bacanje 61:55. Serija 5:0 gostiju.

27. minut - Tubelis lako u kontri postiže koš 55:58, greške u igri Partizana.

26. minut - Novi vezani poeni Džonsa, 55:56, samo pola koša ima Žalgiris!

26. minut - Karlik Džons u prepoznatljivom prodoru, Partizan je na posed zaostatka 53:55. Lo ide na liniju za slobodna bacanja, prvo je promašio, drugo pogodio 53:56.

25. minut - Dva od tri bacanja je pogodio Karlik Džons i smanjio na 51:55.

24. minut - Sjajan koš od tablu Fernanda 49:53. Vilijams-Gos sa penala siguran 49:55.

23. minut - Opet Najdžel Vilijams-Gos, sada trojkom vodi Žalgiris na 45:53. Bonga preko Birjutisa smanjuje na 47:53.

22. minut - Još jednom Fernando 45:48, ali onda Vilijams-Gos povećava na 45:50.

21. minut - Bruno Fernando postiže uvodne poene na startu nastavka meča, smanjuje Partizan na 43:48, a potom Birjutis gubi loptu.

Počelo je drugo poluvreme!

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Provozao je Silvajn Fransisko na malom prostoru Džonsa i onda trojkom odgovorio nemačkom reprezentativcu 41:48.

20. minut - Uspeva Bonga da ubaci loptu u koš 38:45. Još jednom Isak Bonga trojkom na šest sekundi pre kraja, samo je četiri razlike 41:45, a bilo je 11 pre minut.

19. minut - Brazdeikis donosi prvu dvocifrenu prednost Žalgirisu 34:45, ali Bonga je brzo smanjuje 36:45. Tajm-aut uzima Tomas Masijulis.

18. minut - Još jednom Fransisko vraća Žalgiris na onih devet razlike 34:43 i Penjaroja je prinuđen na novi tajm-aut.

17. minut - Šejk Milton s poludistance smanjuje 31:36. Fransisko postiže trojku 31:39, ali opet sjajni Milton pod faulom 33:39. Iskoristio je i dodatno 34:39. Brazdeikis promašuje zicer, ali hvata opet loptu i ispravlja se 34:41.

15. minut - Rajt koristi alejup 27:36, prethodno je Fransisko dao oba penala za 27:34. Prekida to Osetkovski 29:36.

14. minut - Milton uz dosta sreće pogađa pod obručem Žalgirisa, njegov osmi poen 27:32. Ipak, nesportski faul sviran Arijanu Lakiću.

13. minut - Braun je upropastio dva vezana napada Partizana, najpre je bio sebičan i promašio šut, a onda zgazio aut liniju. Bila je ovo prilika da se smanji prednost, umesto toga, Mozes Rajt na obruču postiže nove poene 25:32.

12. minut - Sterling Braun postiže svoje prve poene 24:28, odgovara Vilijams-Gos novim koševima 24:30. Osetkovski ide na liniju za slobodna bacanja. Prvo je promašio, drugo pogodio 25:30.

11. minut - Post prekida Rajt a Žalgiris povećava na 22:28.

Prošao je minut ipo u ovom delu igre, još nema poena.

PRVA ČETVRTINA

Završena je prvi period, koji je pripao gostima 22:26.

10. minut - Vezuje četvrti poen Osetkovski 19:24. Sliva daje oba acanja 19:26, a onda Kalates trojkom sa zvukom sirene smanjuje zaostatak na 22:26.

9. minut - Sliva daje trojku kod gostiju, koji idu na devet poena više 15:24, odmah smanjuje Dilan Osetkovski 17:24.

8. minut - Isak Bonga koristi oba penala i smanjuje vođstvo Žalgirisa na 15:21.

7. minut - Lo polovičan sa slobodnih bacanja 13:18, ali raste prednost gostiju. Sterling Braun je ušao i odmah promašio trojku, ali nije Edgaras Ulanovas za najvećih 13:21, plus osam u korist Žalgirisa. Đoan Penjaroja traži tajm-aut.

6. minut - Siguran je Milton opet sa penala oba puta 13:15. Edgaras Ulanovas povećava na 13:17.

5. minut - Maodo Lo iz ofanzivnog skoka povećava na 9:12. Šejk Milton je pogodio oba bacanja 11:12. Fransisko uzvraća trojkom 11:15. Uslediće prvi TV tajm-aut.

4. minut - Isak Bonga sa zadrškom postiže prve poene 9:10.

3. minut - Priznati su poeni Silvajna Fransiska, koji je dobio i dodatno bacanje. Nepogrešiv 5:10, a Šejk Milton smanjuje na 7:10.

2. minut - Bruno Fernando odličan pod košem gostiju 5:4, trojku daje Tubelis 5:7.

1. minut - Bivši igrač Partizana, Najdžel Vilijams-Gos otvara utakmicu poenima, vodi Žalgiris 2:0. Karlik Džons postiže prvu trojku na meču, okreću domaći, ali opet Gos precizan, na semaforu je 3:4.

Počeo je meč! Žalgiris ima prvi napad.

PRE UTAKMICE

Startne petorke:

Partizan: Karlik Džons, Milton, Bonga, Lakić, Fernando.

Žalgiris: Vilijams-Gos, Francisko, Brazdeikis, Rajt, Tubelis.

20.26 - Pre početka meča minutom ćutanja odata je počast bivšem treneru crno-belih Dušku Vujoševiću.

Autor: Marija Radić