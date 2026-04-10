Penjaroja: Bilo je veoma emotivno zbog počasti Vujoševiću, Žalgiris zaslužio pobedu

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je posle poraza od Žalgirisa (83:74) da je utakmica bila veoma emotivna zbog odavanja počasti Dušku Vujoševiću, kao i da su gosti zasluženo pobedili.

"Prvo, čestitke Žalgirisu, odigrali su bolje od nas i zaslužili su pobedu. Utakmica u kojoj je Žalgiris igrao sa dobrim procentima, u prvom poluvremenu posebno. Poboljšali smo odbranu u drugom poluvremenu, ali smo celu utakmicu imali problem u pet na pet u napadu. Igrali smo samo sa 11 asistencija, to nije dobro, promašivali smo šuteve, otvorene, polaganja. Jasno je da naš napad nije bio dobar večeras, moramo da se unapredimo i pripremimo za Cedevita Olimpiju", izjavio je Penjaroja u uvodnom obraćanju na konferenciji za medije posle utakmice.

Odmash po okončanju utakmice je i Karlik Džons zvanično produžio ugovor.

"Mislim da je to bitno za klub, da ima opciju da sačuva jednog od najvažnijih igrača Evrolige. On je jako važan za Partizan, navijače, klub. On može dobro da objasni svima kako da se takmiče u Partizanu naredne godine", rekao je Španac.

Na kraju je govorio i početku utakmice i odavanju počasti preminulom Vujoševiću, najtrofejnijem treneru u istoriji Partizana.

"Pre meča je bilo ludo, ali i tokom utakmice. Mislim da je bilo vrlo emotivno da će svi pamtiti legendu Duška Vujoševića. Bio je to neverovatan momenat i bila je to posebna situacija za mene", zaključio je Penjaroja.

Autor: Marija Radić