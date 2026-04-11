'TRUDIM SE DA ODRADIM DOBAR POSAO' Obradović: Velika je satisfakcija što smo najmanje u plej-inu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle pobede nad Asvelom (106:93) da je velika satisfakcija što je njegova ekipa najmanje u plej-inu.

Zvezda je pobedom u Vilerbanu osigurala najmanje 10. mesto, ali teoretski i dalje može do pozicije broj šest koja vodi direktno u plej-of.

"Nema lakih utakmica u Evroligi. Duel sa Asvelom je pokazao kakav je kvalitet takmičenja, možda najbolji u istoriji. Asvel nije imao šta da izgubi, a mi smo morali da pobedimo. Pritisak je bio prisutan, osećao se tokom meča, ali smo uspeli dobrom odbranom i dobrim rešenjima u napadu da stignemo do cilja. Sad se lakše diše, plasman u nokaut fazu je obezbeđen, a sad se okrećemo okršaju sa Realom", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle meča.

Istakao je srpski stručnjak da je meč bio upravo onakav kakav je i očekivao, težak i neizvestan.

"Očekivano teška utakmica za nas. Sa mnogo pritiska, glasina. Znam možda i najbolje koliko je teško ovde igrati i kakvi su navijači, posebno kad nemaju pritisak da moraju da pobede. U prvom poluvremenu smo igrali prilično dobro, ali smo na početku drugog imali problema u organizaciji. U poslednjoj četvrtini smo pokazali karakter i zasluženo pobedili", dodao je Obradović.

Posebno mu znači što je ekipa osigurala makar plej-in.

"Velika je satisfakcija što smo najmanje u plej-inu. U mojoj zemlji teško je raditi. Super je kad se pobedi, ali kad se izgubi, bolje je da ne izlazite na ulicu. Uvek se trudim da odradim dobar posao", zaključio je Obradović.

Autor: Marija Radić