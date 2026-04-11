JOKIĆ OSTAJE BEZ SVIH NAGRADA ZBOG 20 MINUTA?! Apsurdno! Čitava planeta u NEVERICI, cela sezona dominacije Srbina pada u vodu...

Denver Nagetsi savladali su Oklahoma Siti Tandere sa 127:107, a umesto duela Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera, dobili smo okršaj rezervista u kom je odličan bio drugi Srbin, Nikola Topić (14 poena, 11 asistencija).

Posle ove bizarne utakmice Denvera i Oklahome stigle su neverovatne vesti koje su šokirale čitavu planetu. Nikola Jokić mogao bi da ostane bez svih pojedinačnih nagrada ove sezone i to zbog - 20 minuta!

O čemu se zapravo radi?

Dominirao je Džoker na skoro svim mečevima koje je odigrao ove sezone, bio je u MVP izdanju kad god je bio na terenu i prosečno beleži tripl-dabl sa 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.

Ovo je druga sezona zaredom u kojoj ima tripl-dabl u proseku i trebalo bi da se bori za MVP trofej, a da mu mesto u idealnoj petorci lige bude zacementirano. Ipak, problemi sa povredom odvojili su ga sa terena neko vreme ove sezone, a s obzirom na pravilo NBA lige da igrač mora da odigra minimum 65 utakmica kako bi ušao u MVP trku, ali i borbu za individualna priznanja - Srbin ne sme da propusti poslednji duel protiv San Antonio Sparsa! I neće biti dovoljno samo da uđe u igru, već će morati dodatno da se namuči - navedena pravila kažu da igrač može da zabeleži najmanje 20 minuta u 63 utakmice i odigra između 15 i 20 minuta na preostale dve i ostane u konkurenciji za priznanja. Dakle, moraće da igra, što se ne uklapa treneru Dejvidu Adelmanu u plan da ga odmori pred plej-of.

Susret je na programu u noći između nedelje i ponedeljka (02.30), a ako ga Jokić propusti - zbog 20 minuta ostaće bez svih individualnih priznanja. Zaista, neverovatno!

Autor: Iva Besarabić