BIVŠI IGRAČ PARTIZANA DOBIO OTKAZ U NBA LIGI: Kameron Pejn napustio Filadelfiju, evo i zbog čega!

Izvor: Kurir.rs

Američki plejmejker Kameron Pejn nije više košarkaš Filadelfije, a ovu vest potvrdili su čelnici Seventisiksersa.

Kako se prenose američki mediji, Filadelfija je odlučila da raskine ugovor sa Pejnom kako bi dala standardni ugovor Dejlenu Teriju.

Pejn je 16. februara prešao iz Partizana u Filadelfiju za obeštećenje od 1.750.000 dolara, a na 22 utakmice u NBA ligi prosečno beležio 7,4 poena, 2,6 asistencija i dva skoka.


Američki košarkaš je pre šest dana doživeo povredu desne tetive zbog čega ga očekuje pauza od dve nedelje.

Filadelfija se nalazi na osmom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 44 pobede i 37 poraza, a u poslednjem meču regularnog dela dočekaće Milvoki.

Autor: S.M.

