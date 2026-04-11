'POTREBNO JE DA...' Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan protiv Cedevita Olimpije

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izneo je svoja očekivanja pred meč koji će crno-beli igrati protiv Cedevita Olimpije.

Košarkaši Partizana gostovaće u nedelju od 17 časova Cedevita Olimpiji u dvorani "Stožice" u Ljubljani, a Penjaroja u prvi plan ističe važnost ovog meča.

"Moramo dobro da se pripremimo, jer nas očekuje važna utakmica protiv Cedevita Olimpije. Potrebno je da imamo pravi pristup i da budemo spremni na čvrstu i zahtevnu utakmicu, s obzirom na to da Cedevita igra veoma dobro na domaćem terenu. Takođe, moramo da unapredimo našu igru i budemo na višem nivou nego u prethodne tri utakmice", rekao je Penjaroja.

Karlik Džons naveo je da crno-beli moraju da budu fokusirani i svesni važnosti utakmice.

"Pobeda u nedelju bi bila velika za nas, omogućila bi nam prednost domaćeg terena pred plej-of. Ne smemo da se osvrćemo na skorašnje poraze, potrebno je da se držimo zajedno. Malo se mučimo sa energijom i porazima. Teško je biti nasmejan i raspoložen kada gubiš, ali moramo da znamo da je ulog veliki i da moramo da budemo maksimalno fokusirani", dodao je Džons.

Partizan je drugoplasirani na tabeli ABA lige sa 19 pobeda i tri poraza, koliko ima i vodeći Dubai, dok se Cedevita Olimpija nalazi na šestom mestu sa učinkom 12-10.

