Umro Ivan Babić: Tužnu vest saopštio fudbalski klub

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Fudbalski klub Torlak saopštio je da je Ivan Babić (1979–2026), član Uprave tog kluba, preminuo posle duge i teške bolesti.

Babić je bio dugogodišnji i istaknuti član kluba. Tokom karijere branio je za prvi tim Torlaka, bio kapiten ekipe, a nastupao je i za veteransku selekciju. U poslednjih nekoliko godina bio je angažovan u radu Uprave, gde je bio zadužen za omladinsku školu.

Sahrana će biti obavljena u ponedeljak, 13. aprila, u 13.30 časova na Kumodraškom groblju, dok opelo počinje u 12.30 u crkvi Svete Trojice u Kumodražu.

Torlak se ove sezone takmiči u Srpskoj ligi Beograd i nalazi se na četvrtom mestu sa 31 bodom. Nemaju šanse da se plasiraju u Prvu ligu Srbije, jer zaostaju čak 16 bodova u odnosu na prvoplasirani Teleoptik.

Autor: Marija Radić

#Bolest

#Fudbalski klub

#Sahrana

#Torlak

#ivan babić

POVEZANE VESTI

Društvo

UMRO TEOFIL PANČIĆ: Preminuo je sinoć u Novom Sadu nakon duge i teške bolesti

Društvo

TUGA: Umro reditelj Goran Cvetković

Fudbal

Tuga do neba: Iznenada preminuo mladi srpski fudbaler

Fudbal

Fudbalski klub Partizan 8. jula počinje prodaju sezonskih ulaznica

Fudbal

FUDBALSKI KLUB OBELEŽAVA 125 GODINA POSTOJANJA! Spremni su novi dresovi (VIDEO)

Društvo

TUGA DO NEBA! Preminuo eminentni novinar i kritičar Petar Luković!