JEZIVE SCENE U FORMULI: Srpski vozač učestvovao u jezivom karambolu - zakucali se jedan po jedan

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Vincent Thian ||

Jedan od učesnika bio je i srpski vozač Andrej Petrović.

Incident je viđen na samom početku trke na stazi Rikardo Tormo.

Došlo je najpre do kontakta između dva bolida, da bi, u pokušaju da izbegne incident, Petrović naleteo na jedan od zaustavljenih bolida.

Naišao je još jedan vozač velikom brzinom i zakucao se u Petrovićev bolid.

Trka je tako bila završena za srpskog vozača, a najvažnije je da je sve prošlo bez ozbiljnijih povreda.

Taj trenutak možete pogledati na snimku ispod od 39.02.

Autor: Marija Radić

