ZAVRŠEN 19. FESTIVAL MLADIH ŠAHISTA: SRBIJA DOBILA NOVE ŠAMPIONE

Izvor: Pink.rs

19. Festival mladih šahista ŠS Srbije, na kome je učestvovalo gotovo 300 dece i mladih iz svih krajeva zemlje završen je danas svečanom ceremonijom dodele pehara, medalja i nagrada.

Dečaci i devojčice od 8 do 20 godina nadmetali su se za državne titule, ali i za plasmane na evropska i svetska prvenstva.

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić istakao je da je ovogodišnje izdanje Festivala nadmašilo očekivanja, i izrazio zahvalnost gradu Subotici na podršci.Prilikom dodele pehara i medalja Jorgić je čestitao najboljim takmičarima, koji su osvojenim rezultatima obezbedili plasmane za buduća prvenstva.

Pored Jorgića, nagrade pobednicima dodelili su i Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika grada Subotice, zatim Davor Vuković, predstavnik Kompanije „Tehnomanija“ i Zoran Stanimirović predsednik ŠS Vojvodine i glavni sudija turnira.

Pored pehara i medalja najbolje plasiranim takmičarima uručeni su i poklon vaučeri Kompanije „Tehnomanija“.

Festival mladih šahista na Paliću je još jedan dokaz da Srbija ima talentovane mlade šahiste, kojima ostaje da se nakon ovog takmičenja što bolje pripreme za predstojeća koja ih očekuju u ovoj godini. 

POVEZANE VESTI

Društvo

NA PALIĆU SVEČANO OTVOREN 19. FESTIVAL MLADIH ŠAHISTA (FOTO)

Ostali sportovi

Svečanim zatvaranjem i dodelom nagrada, završen 5. Međunarodni letnji šahovski festival

Ostali sportovi

Svečano otvoren 18. Festival mladih šahista na Paliću! Jorgić: Draga deco, nemojte nikada da zaboravite da onaj koji sedi preko puta vas nije vaš nepr

Ostali sportovi

100 srpskih mladih šahista odalo poštu žrtvama u Moskvi

Ostali sportovi

Na Evropskom prvenstvu za mlade u šahu učestvuje 49 mladih šahista iz Srbije

Ostali sportovi

Paraolimpijci uspešniji od olimpijaca: Srbija sa šest medalja napustila Pariz