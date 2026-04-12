JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu! Hteo da bije obezbeđenje, a onda mu je prišao fudbaler (VIDEO)

Šokantne i jezive scene su zabeležene na jednoj utakmici u Prvoj ligi Bosne i Hercegovine.



Utakmica Čelika i Bratstva koja je u okviru 18. kola u Zenici, na stadionu "Bilino polje" završena rezultatom 3:3 prekinuta je u 65. minutu zbog navijača koji je preskočio ogradu i sa tribina prešao na travu odmah pored terena.

Radi se o čoveku čije je lice bilo kompletno prekrivno krvlju.

On je želeo da se fizički obračuna sa redarima i obezbeđenjem na pomenutoj utakmici, a u jednom trenutku je prišao fudbaler tima koji podržava da pokuša da ga smiri.

Nije poznato šta se dogodilo pre nego što je nastao snimak koji je objavio portal "072info.com".

Autor: D.Bošković