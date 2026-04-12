BOMBA! Najbolji igrač Zvezde produžuje ugovor?!

Da li Nvora ostaje deo crveno-belih? Moneke "zna" odgovor.

Džordan Nvora ostaje na Malom Kalemegdanu i sledeće sezone? Bar ako je verovati "ubeđivanju" Čime Moneka.

Sjajni Nigerijac je na Instagramu objavio seriju fotografija sa meča protiv Asvela u poslednjem kolu Evrolige, a u komentarima se našao i njegov saigrač Čima.

- Nisam raspoložen, samo potpiši ugovor - napisao je Moneke na i oduševio Delije svojim komentarom.

Podsećamo, Nedavno je Džered Batler uradio nešto slično nakon vesti o produžetku ugovora Ebuke Izundua, očito da je atmosfera crveno-belom taboru vrhunska.



Nvorin ostanak i sledeće sezone bio bi od ogromnog značaja za srpski tim. On ove sezone u Evroligi u proseku beleži 17,2 poena uz 4,4 skoka.

Zvezda poslednji meč regularnog dela sezone igra u četvrtak u Madridu protiv Reala, a pre toga čeka je u ponedeljak duel protiv Kluža.

Autor: D.Bošković