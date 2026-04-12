ZVEZDA PRVA, A PARTIZAN DRUGI U EVROLIGI: Srpski timovi su po ovom paramteru - UBEDLJIVO najbolji u Evropi

Zvezda i Partizan na prvom i drugom mestu po posećenosti mečeva na domaćem terenu u tekućoj sezoni Evrolige Beograd ponovo potvrđuje status prestonice evropske košarke.
Prema podacima o prosečnoj poseti u Evroligi za sezonu 2025/2026, na samom vrhu nalaze se Crvena zvezda i Partizan, koji iz utakmice u utakmicu pune tribine i postavljaju standarde kada je u pitanju atmosfera na Starom kontinentu.
Crveno-beli su prvi s prosekom od 18.630 gledalaca, dok ih večiti rival prati u stopu sa 18.512. Ovi brojevi nisu samo statistika - oni su dokaz da Evroliga u velikoj meri počiva na energiji koju donosi Beogradska arena. Posebno je sve ovo impresivno ako se zna da je Partizan odavno bez šansi za plasman u top 10 najboljih timova...
Odmah iza srpskih klubova nalazi se Panatinaikos, još jedan gigant s vernom publikom, ali i ostali zaostaju. Dok pojedini evropski velikani poput Real Madrida, Olimpijakosa,
Fenerbahčea često imaju poluprazne dvorane, u Beogradu je uglavom Arena - krcata. Strast, tradicija i identitet kluba igraju ključnu ulogu.
Dominacija Crvene zvezde i Partizana u ovom segmentu jasno pokazuje da su upravo oni stub gledanosti Evrolige. Njihovi navijači ne prave razliku između "velikih" i "malih" utakmica - svaka je događaj za sebe, svaka nosi istu težinu i emociju. To jedino, pored njih, ima litvanski Žalgiris.
U vremenu kada se evropska košarka sve više okreće tržištu i globalnoj publici, Beograd ostaje primer kako se gradi autentična sportska priča. Dok drugi klubovi traže načine da privuku publiku, u srpskoj prestonici to nikad nije bio problem - jer ovde košarka nije samo igra već način života.
Za razliku od Francuske, koja ima tri predstavnika i sva tri su zakovana za dno tabele u gledanosti mečeva...
PROSEČNA POSETA U EVROLIGI - Sezona 2025/2026.
Crvena zvezda 18.630
Partizan 18.512
Panatinaikos 18.461
Žalgiris 15.000
Olimpijakos 11.546
Fenerbahče 10.785
Bajern 9.400
Real 9.100
Milano 8.400
Valensija 8.000
Dubai 7.500
Virtus 7.500
Efes 7.400
Barselona 6.000
Baskonija 6.000
Pariz 6.000
Asvel 5.500
Monako 4.000
Makabi i Hapoel -
Autor: D.Bošković