Dejan Stanković 'ulovljen' na Karibima! Proslavio rođenje ćerke, pa završio sa prijateljima iz Intera

Izvor: Informer, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića je preko video poziva pričao sa nekadašnjim saigračem iz Intera Marko Materacijem, koji je trenutno u Kurasaou.

Veoma je bogatu igračku karijeru imao Dejan Stanković. Počeo je u Crvenoj zvezdi, a kasnije nastupao za vrhunske italijanske klubove kao što su Lacio i Inter, a dok je boravio u Milanu osvojio je titulu prvaka Evrope.

Na tom putu upoznao je i sarađivao sa pojedinim fudbalerima svetske klase, a bilo je i onih "sekača" ili "mesara" kao što je Marko Materaci, sa kojime i dan danas ima dobre odnose.

Upravo je zahvaljujući čuvenom Italijanu "završio" na Karibima, pošto ga je bivši štoper pozvao na video poziv tokom boravka na Kurasaou, pa se brže-bolje time pohvalio na društvenim mrežama.

"Liverpul? Ne... Mi smo u Kurasaou! I pravi je rokenrol!", napisao je Materaci u opisu objave na društvenoj mreži "Iks".

Podsetimo, Dejanu Stankoviću se pre nekoliko dana rodila ćerka Andrea, a trenutno obavlja posao glavnog trenera u Crvenoj zvezdi, sa kojom je na putu da osvoji novu titulu šampiona Srbije.

