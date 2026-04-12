Dejan Stanković 'ulovljen' na Karibima! Proslavio rođenje ćerke, pa završio sa prijateljima iz Intera

Trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića je preko video poziva pričao sa nekadašnjim saigračem iz Intera Marko Materacijem, koji je trenutno u Kurasaou.

Veoma je bogatu igračku karijeru imao Dejan Stanković. Počeo je u Crvenoj zvezdi, a kasnije nastupao za vrhunske italijanske klubove kao što su Lacio i Inter, a dok je boravio u Milanu osvojio je titulu prvaka Evrope.

Na tom putu upoznao je i sarađivao sa pojedinim fudbalerima svetske klase, a bilo je i onih "sekača" ili "mesara" kao što je Marko Materaci, sa kojime i dan danas ima dobre odnose.

Upravo je zahvaljujući čuvenom Italijanu "završio" na Karibima, pošto ga je bivši štoper pozvao na video poziv tokom boravka na Kurasaou, pa se brže-bolje time pohvalio na društvenim mrežama.

Liverpool? No… We are in Curaçao! 🇨🇼

And it’s pure rock! 🤟🏻🎸✨ pic.twitter.com/9XlQRCPd7E — Marco Materazzi (@iomatrix23) 12. април 2026.

"Liverpul? Ne... Mi smo u Kurasaou! I pravi je rokenrol!", napisao je Materaci u opisu objave na društvenoj mreži "Iks".

Podsetimo, Dejanu Stankoviću se pre nekoliko dana rodila ćerka Andrea, a trenutno obavlja posao glavnog trenera u Crvenoj zvezdi, sa kojom je na putu da osvoji novu titulu šampiona Srbije.

