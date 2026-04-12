Umrla Gordana Vuković

Košarkaški klub Valensija saopštio je tužnu vest: preminula je Gordana Vuković, supruga legendarnog košarkaškog stručnjaka Mihajla Mikija Vukovića.

Iz kluba i cele "narandžaste porodice" upućeni su izrazi najdubljeg saučešća i poštovanja sinovima Dejanu i Igoru, kao i celoj porodici Vuković. Gordanin odlazak ostavlja veliku prazninu u srcima onih koji su decenijama pratili put ove porodice, koja je postala neraskidivi deo sportske istorije kako Balkana, tako i Španije.

Gordana je bila životna saputnica čoveka koji je redefinisao evropsku košarku. Mihajlo "Miki" Vuković, koji nas je napustio u januaru 2021. godine, ostao je upamćen kao jedan od najuspešnijih trenera u istoriji. Njihov zajednički put vodio je od istorijskih uspeha sa ženskom ekipom Jedinstva iz Tuzle, koje je Miki 1989. godine odveo na krov Evrope, do srebrne medalje sa ženskom reprezentacijom Jugoslavije na Svetskom prvenstvu 1990. godine.

Porodica Vuković provela je više od 25 godina u Valensiji, gde je Miki postao istinska ikona. Pod njegovim vođstvom, ženski tim "Dorna Godella" osvojio je dve titule Evrolige, dok je muškom timu Valensije (tadašnjoj Pamesi) 1998. godine doneo prvi veliki trofej u istoriji kluba – Kup Kralja.

Gordana je bila svedok i podrška u svim tim istorijskim trenucima, deleći život sa maestralnim taktičarem i pedagogom koji je bio cenjen ne samo zbog znanja, već i zbog svog karaktera.

