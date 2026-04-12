BRAVO DEVOJKE: Rukometašice Srbije se plasirale na Evropsko prvenstvo

Ženska reprezentacija Srbije je u nedelju, u Slanoj bari, pobedila Ukrajinu rezultatom 30:21 (14:8) u poslednjoj utakmici kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo, pa ćemo tako naše devojke gledati na tom takmičenju!

U odlučujućem duelu za prolaz na Prvenstvo Evrope, rukometašice Srbije su u Novom Sadu ubedljivo savladale direktnog konkurenta, selekciju Ukrajine.

Izabranice Sandre Kolaković su od starta dominirale terenom, pa se tako na odmor otišlo sa značajnih 14:8. Pitanje pobednika se nije postavljalo, a Srbija je u poslednjih deset minuta dodatno pojačala tempo i trijumfovala sa devet golova razlike.

Podsetimo, Evropsko prvenstvo se održava od 3. do 20. decembra 2026. u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.

Autor: Iva Besarabić