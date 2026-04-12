Penjaroja posle pobede Partizana u Ljubljani: Igračima sam na poluvremenu rekao...

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja na konferenciji za medije je rekao da je sa svojim pulenima pričao na poluvremenu i da im je sugerisao da moraju da se poprave pri zagrađivanju sopstvenog koša.

Cedevita Olimpija je pružila žestok otpor Partizanu, ali nije uspela da priredi iznenađenje. Crno-beli su slavili u Ljubljani u utakmici sedmog kola top 8 faze ABA lige i tako se zadržali na prvom mestu tabele.

Trebalo bi iskreno reći, ko zna šta bi se dogodilo da nije bilo Šejka Miltona koji je "povukao" crno-bele u poslednjoj četvrtini, a domaći su Beograđanima pravili najviše problema prilikom hvatanja ofanzivnih skokova.

- Veoma važna pobeda za nas posle tri poraza u nizu. Danas je bila važna utakmica za nas, da se borimo za prvo mesto u ABA ligi. Nije lako igrati protiv Cedevite u Ljubljani. Imali smo dosta problema u prvom poluvremenu, kontrolisali su ritam. Nemaju mnogo skokova u napadu, ali svaki put su to kaznili - rekao je Penjaroja, pa dodao:

- Mislim da su dali posle šest takvih skokova u prvom poluvremenu dali 11 poena. Imali smo četiri izgubljene lopte u prvom poluvremenu, oni su tada dali šest poena. Pričali smo u poluvremenu da moramo da se popravimo u tome. Popravili smo šut za tri u drugom poluvremenu. Na kraju smo zaslužili pobedu i ovo je bila važna pobeda za nas.

Autor: Iva Besarabić

Košarka

Penjaroja nakon trijumfa Partizana: Srećni smo jer je ovo važna pobeda, čestitam igračima i navijačima

Košarka

'OČEKUJE NAS TEŽA UTAKMICA NEGO U SARAJEVU' Đoan Penjaroja poziva na oprez pred meč Partizana i Bosne

Košarka

'ČVRST I ZAHTEVAN MEČ, MORAMO DA ODGOVORIMO!' Penjaroja najavio zahtevno gostovanje Partizana

Košarka

Penjaroja: Bilo je veoma emotivno zbog počasti Vujoševiću, Žalgiris zaslužio pobedu

Košarka

'POTREBNO JE DA...' Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan protiv Cedevita Olimpije

Košarka

Penjaroja: Pariz verovatno jedna od fizički najzahtevnijih ekipa u Evroligi