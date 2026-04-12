TRAŽIO IM SAMO JEDNU STVAR: Gvardiola otkrio šta je rekao igračima Sitija posle poraza Arsenala

Trka za titulu u Premijer ligi dostigla je tačku usijanja! Mančester Siti je protutnjao kroz London, savladao Čelsi sa 3:0, i sada diše za vratom Arsenalu. Ipak, više od same pobede, javnost zanima psihološka igra koju vodi Pep Gvardiola.

Nakon što su Tobdžije neočekivano poražene od Bornmuta u subotu, pritisak se preselio na Siti. Gvardiola je otkrio da je svojim igračima pred meč na Stamford Bridžu poslao jasnu poruku kako bi izbegao nepotrebnu tenziju.

- Rekao sam im da se opuste! Tražio sam od njih da ne razmišljaju previše o posledicama i tabeli. U ovoj fazi, taktika nije presudna, već mentalitet. Mi se poznajemo dugo i ovi momci su pokazali da imaju pobednički gen – izjavio je Gvardiola.

Siti je do trijumfa došao golovima Nika O’Rajlija, Marka Geija i Žeremija Dokua, a igrom je komandovao neverovatni Rajan Šerki. "Građani" su sada na samo šest bodova zaostatka za liderom, uz utakmicu manje, a sledeće nedelje nas očekuje "finale pre finala" na Etihadu.

- Arsenal je trenutno najbolji tim u Engleskoj i Evropi. Brojevi govore o njihovoj konstantnosti, ali ovo je biznis. Možete da pobedite 49 utakmica, a onda da izgubite tri od poslednje četiri. Mi moramo da nastavimo da rastemo kao tim, to je jedini put – upozorio je Španac.

Gvardiola je posebno istakao mentalnu snagu svoje ekipe, koja ne zna za poraz još od januara, a u poslednje vreme je "rešila" Arsenal, Liverpul i Čelsi bez primljenog gola.

- Hijerarhija kluba mi je dala neverovatne, takmičarski nastrojene igrače. To je ključ uspeha. Ja guram njih, oni guraju mene. Kada dođete u poslednjih mesec i po dana, a i dalje ste u igri za sve trofeje, to znači da ste veoma dobri.

Autor: Iva Besarabić