Nikola Jokić ispunio ključni uslov za MVP titulu i ispisao istoriju NBA lige kao niko pre njega

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jae C. Hong

Nikola Jokić, odigrao je samo prvo poluvreme u pobediDenver Nagetsa protiv San Antonio Sparsa 128:118 u poslednjem meču regularne sezone, ali je i to bilo dovoljno da ispuni ključan uslov za individualne nagrade u NBA ligi.

Srpski centar je ovim nastupom stigao do 65. odigrane utakmice, čime je zvanično obezbedio pravo da konkuriše za MVP priznanje, kao i za ostale individualne nagrade.

Uz proseke od 12,9 skokova i 10,9 asistencija po utakmici u sezoni 2025/26, Nikola Jokić je zvanično postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je predvodio ligu u obe statističke kategorije u jednoj sezoni.

Jokić je na parketu proveo 18 minuta i za to vreme zabeležio učinak od 23 poena, osam skokova i dve asistencije, nakon čega je, u dogovoru sa stručnim štabom, ostao na klupi do kraja susreta.

Odluka Denvera bila je taktičke prirode, s obzirom na to da je najvažniji cilj bio da se lider ekipe sačuva pred plej-of, ali i da se ispuni formalni kriterijum lige koji zahteva minimum odigranih mečeva za ulazak u konkurenciju za nagrade.

Jokić iza sebe ima još jednu dominantnu sezonu u kojoj beleži tripl-dabl u proseku, pa će i ove godine biti jedan od glavnih kandidata za MVP priznanje, koje je do sada osvajao tri puta u karijeri.

Ukoliko ponovo bude izabran za najkorisnijeg igrača, dodatno će učvrstiti status jednog od najboljih košarkaša današnjice.

Inače, kada je o samom meču sa Sparisma reč, Denver je nastupio sa svim rezervistima i Jokićem, dok u timu iz Teksasa nije bilo Vembanjame. Denver je ostvario prednost tokom poluvremena, a do kraja je zadržao vođstvo i upisao trijumf "vredan" trećeg mesta Zapada i duela sa Minesotom na startu plej-ofa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Stroter sa 25 poena, a pratili su ga Jokić sa 23 i Valančijunas sa 16. U poraženom timu istakao se Foks sa 24 i Vasel sa 19 poena.


Rezultati NBA:

Boston - Orlando, 113:108

Klivlend - Vašington, 130:117

Indijana - Detroit, 121:133

Majami - Atlanta, 143:117

Njujork - Šarlot, 96:110

Filadelfija - Milvoki, 126:106

Toronto - Bruklin, 136:101

Dalas - Čikago, 149:128

Hjuston - Memfis, 132:101

Minesota - Nju Orleans, 132:126

Oklahoma - Finiks, 103:135

San Antonio - Denver, 118:128

Lejkers - Juta, 131:107

Klipers - Golden Stejt, 115:110

Portland - Sakramento, 122:110

