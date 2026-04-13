NIKOLA JOKIĆ ZALUDEO AMERIKU: Srbin ponovo ispisao istoriju NBA lige, ovo niko nikada nije uradio

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić odigrao je još jednu neverovatnu sezonu u NBA ligi, a sada je ponovo ispisao istoriju i uradio nešto što nikome nikad nije pošlo za rukom.

Srpski as je postao prvi igrač od kada postoji najjača košarkaška liga na svetu, koji je sezonu završio na prvom mestu po broju skokova i asistencija po utakmici.

Somborac je u proseku beležio 12,9 uhvaćenih lopti i 10,9 dodavanja i postavio još jednu granicu za koju deluje da će biti nemoguće da se dostigne.

Do sada je samo Vilt Čembrlen u sezoni 1967/68 imao najviše skokova i asistencija u Ligi, ali u proseku nije bio najbolji dodavač u Ligi.

Autor: Iva Besarabić