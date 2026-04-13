NIKOLA JOKIĆ ZALUDEO AMERIKU: Srbin ponovo ispisao istoriju NBA lige, ovo niko nikada nije uradio

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić odigrao je još jednu neverovatnu sezonu u NBA ligi, a sada je ponovo ispisao istoriju i uradio nešto što nikome nikad nije pošlo za rukom.

Srpski as je postao prvi igrač od kada postoji najjača košarkaška liga na svetu, koji je sezonu završio na prvom mestu po broju skokova i asistencija po utakmici.

Somborac je u proseku beležio 12,9 uhvaćenih lopti i 10,9 dodavanja i postavio još jednu granicu za koju deluje da će biti nemoguće da se dostigne.

Do sada je samo Vilt Čembrlen u sezoni 1967/68 imao najviše skokova i asistencija u Ligi, ali u proseku nije bio najbolji dodavač u Ligi.

POVEZANE VESTI

Košarka

Srbin ispisuje istoriju svetske košarke: Nikola Jokić je uradio nešto što NBA još nije videla

Ostali sportovi

Nikola Jokić ispunio ključni uslov za MVP titulu i ispisao istoriju NBA lige kao niko pre njega

Košarka

NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin dominirao na neobičan način, pa ušao u odabrano društvo

Košarka

JOKIC JE 'TATA' OVE IGRE! Srbin ispisao istoriju NBA, ovo nikome nije pošlo za rukom! (FOTO)

Košarka

Srbin stao rame uz rame sa LEGENDAMA: Nikola Jokić tripl-dablom ispisao ISTORIJU Olimpijskih igara!

Košarka

JOKIĆ POKUPIO VREDNO PRIZNANJE I UŠAO U ISTORIJU DENVERA! Postavio je novi rekord - niko ne može da ga zaustavi, sada je stigla nagrada!