STRAVA I UŽAS! Lopovi tokom pljačke PUCALI na autobus - UBIJEN fudbaler

Strašne vesti dolaze nam iz Afrike, odnosno iz Gane, gde je došlo do tragedije u kojoj je poginuo tamošnji fudbaler Dominik Frimpong, koji je ubijen od strane naoružanih lopova koji su pokušali da opljačkaju klupski autobus!

Naime, sve se dogodilo dok se njegov tim Berekum Čelsi vraćao sa gostovanja Samarteksu u nedelju, prema izveštaju Fudbalske federacije Gane.

Lopovi su pucali na autobus, koji je pokušavao da se okrene, a tada su pogodili Frimponga direktno u glavu. On je kasnije preminuo u bolnici i za sada je jedina žrtva ovog sramotnog napada.

- Fudbalska federacija Gane (GFA) sa potpunim šokom i tugom primila je vest o smrti Dominika Frimponga iz FK Berekum Čelsi - napisali su oni u saopštenju:

- Incident se momentalno raširio kroz čitavu sportsku javnost. Fudbalska federacija Gane izražava najdublje saučešće porodici preminulog, njegovim saigračima, članovima stručnog štaba, menadžmentu i svima u klubu Berekum Čelsi u ovom teškom trenutku - piše u poruci Fudbalskog saveza Gane, a prenosi Rojters.

