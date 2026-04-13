PARTIZAN NA KORAK OD ISTORIJE: Cilj je Liga šampiona i borba sa elitom, tvrdi predsednik RK Miljan Žugić

Rukometni klub Partizan iza sebe ima period za pamćenje – tri trofeja su već u vitrinama, a borba za titulu tek predstoji. Ambicije, međutim, tu ne staju.

U razgovoru za medije, predsednik kluba Miljan Žugić otvoreno govori o velikim planovima, pojačanjima, ali i želji da crno-beli naprave ozbiljan iskorak na evropskoj sceni. Liga šampiona je san koji žele da pretvore u realnost, a kako ističe – Partizan se već sada priprema kao da je deo elite.

- Pre svega, Hristos Vaskrese! Srećan Uskrs! Što se tiče rezultata, veoma smo zadovoljni. Ostao je još jedan cilj na početku sezone. Da osvojimo 4 od 4 PH-a, 3 smo osvojili. Prvi je bio taj super kup u Nišu, sledeći dan je bio sve srpski kup, eto i to smo. Preostaje nam ta borba za titul Da - rekao je Žugić na početku razgovora.

U julu je Liga šampiona

Nadamo se da ćemo ući u Ligu šampiona, to je najjače takmičenje, najprestižnije. Partizan kao klub zaslužuje da se nađe u takvoj eliti kao što je Liga šampiona i sa takvim klubovima.

Doveli ste pojačanja u klub. Trojica novih igrača - Tobas Wagner, Migao Sančas Migaljon i Miloš Kos

Tako je, ali pre njih ja iskreno moram da pohvalim dva naš direktora koja su došla početkom januara ove godine, Ivana Dimitrijevića i gospodina Milića zvanog Džambo. Ozbiljan su posao uradili u ovom prelaznom roku, što se već vidi po rezultatima, po igračima koje smo doveli i znam šta još planiraju da urade, zato to ne mogu, ne smem da otkrivam neke bombe već smo pokazali, neke ćemo tek da prezentujemo u javnosti. Mislim da su baš dobar posao odradili sa celokupnom upravom, oni su najviše tih stvari i inicirali za određene igrače da se završavaju zajedno sa trenerom, stvarno sa Raulom. Zahvaljujući njima, sav taj kadar koji je došao je njihovo delo. A pripremamo se jako što tiče ovih igrača, stvarno se pripremamo jako i pravi se stvarno dobar tim, baš za Evropu. Baš želimo da budemo konkurentni u Ligi šampiona i da pokušamo da što više napravimo, da dostignemo što veće rezultate. Da nam to bude neka stepenica iznad nego što će biti prošle godine. A nadam se da će to biti još dalje iskorak kao onaj tamo, da pokušavamo što jače rezultate da pravimo u Ligi šampiona.

Mladen Šotić je potpisao ugovor do 2028. u Partizanu

Jeste, Mladen je trenutno kapitan ekipe, tu je odavno u klubu, među prvima smo sa njim produžili ugovor. Imalo je tu još par igrača s kojima smo već produžili ugovor. Mislimo da će baš taj tim da bude kako treba. I regionalna liga bi trebala da počne od septembra, tako da moramo i tu da budemo konkurentni, jer će biti ekipe iz Makedonije, iz Crne Gore…

A koji period u prethodnih godinu dana je vama kao predsedniku bio najtežiji u Partizanu i zbog čega?

Kao i svima, taj početak. Jer kad smo došli, bilo je tu i dugova, bilo je i malog budžeta, bilo je nekih stvari s igračima… Mi smo došli na leto, možda tako nešto, jul, da nismo mogli da reagujemo odmah sa dovodjenjem nekih igrača. Većinom se oko zime završavaju igrači za narednu godinu, to je za sledeću takmičarsku sezonu. Tako da, odmah smo napravili neki iskorak i pokazali da sva ova priča koja je došla u rukometni klub da je dobra priča i da je vredi podržati i pokazali smo to i rezultatima.

Ipak jedan od retkih poraza bio je sa Vojvodinom pre nekoliko dana

Dešava se i nama da imamo malo i loš dan, mada i Vojvodina je igrala dobro, ne mogu da smanjim njihovu igru i niihovo zalaganje; tako da nadam se da ćemo im se revanširati ako jedna i druga ekipa uđu u finale za borbu za titulu, da ćemo im se tamo revanširati za ovaj poraz pre nekoliko dana.

Moram da vas pitam i za slučaj vezan za Atinu, zna se šta je tamo bilo i nemili događaj. Vi ste uručili tužbu, šta se dešava sa tim?

U dogovoru zajedno sa Evropom, mi smo tu tužbu povukli, da mi prvi pokažemo neki dobar gest ka EHF-u i za neku buduću saradnju. Pošto se to malo više oteglo nego što smo planirali, kasnije kad smo ispali iz, u stvari kada su nam kazne već prošle, nije imalo šta, zašto više nešto strašno se borimo, jedino možda sad neka finansijska stvar, ali to nam u nekom trenutku nije bilo bitno. Najviše nam je sad bitno kad bi mogli da dobijemo to mesto u Ligi šampiona, eto zbog svih tih nekih. i budućih stvari i buduće saradnje sa IHF-om mi smo odlučili kao uprava da tu tožbu povučemo. Da mi naprimo prvi taj korak ka pružanju ruke i to je to. Kada sumirate utiske od prethodne godine, od prethodnih godinu dana.

Koji su po vama, po rezultatima, po svemu, najbolja top tri igrača u rukometnom klubu Partizan?

To je malo nezgodno pitanje, pogotovo meni, ali kao što moram reći otvoreno da tu ko je najbolje rezultate pravio jeste Crnoglavac. Sad se razmišljam. Koga bih još sve naveli, ali stvarno jeste i trki je stavljao kao golman da je kad je trebalo uvijek bio je tu i Da još nekoga stavimo, evo sad je mali Aljoš, na primer on je super, pogotovo dobro se pokazao, doveli smo njega u decembru mesecu i odmah pokazao zavidne rezultate i dobru igru i drago nam je što smo tako malo igrača doveli u partiju. i još plus reprezentativacu Srbije, mislim da sa Raulom i sa svom ovom konstelacijom koju imamo sad u klubu, da on baš ima prostor za napredak. Baš velik!

Autor: Pink.rs