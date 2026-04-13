POVRATAK JANIKA SINERA NA VRH! Italijan Alkaraza potisnuo na drugo mesto ATP liste, evo koji je Novak Đoković

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi, dok se Italijan Janik Siner posle trijumfa na Mastersu u Monte Karlu vratio na prvu poziciju.

Siner je u nedelju osvojio titulu na Mastersu u Monte Karlu, pošto je u finalu pobedio Španca Karlosa Alkaraza 7:6 (7:5), 6:3. Italijan je od danas zvanično preuzeo prvo mesto na listi najboljih tenisera sveta sa 13.350 bodova, dok je Alkaraz pao na drugu poziciju sa 13.240 poena.

Nemac Aleksandar Zverev se dalje nalazi na trećem mestu sa 5.555 bodova, dok je Đoković četvrti sa 4.710.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Ben Šelton napredovali su za po dve pozicije na ATP listi. Ože-Alijasim je trenutno peti teniser sveta, dok se Šelton od danas nalazi na šestom mestu.

Australijanac Aleks de Minor je pao na sedmu poziciju, dok je američki teniser Tejlor Fric napredovao do osmog mesta.

Italijan Lorenco Muzeti je pokvario plasman za četiri pozicije i trenutno je deveti na ATP listi, dok je Rus Danil Medvedev i dalje deseti teniser sveta.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 58. mestu na ATP listi sa 875 bodova.

Hamad Međedović je pokvario plasman za pet pozicija i sada je 88. igrač sveta sa 664 poena, dok je Dušan Lajović pao na 134. mesto sa 459. Laslo Đere je 214. na ATP listi sa 272 boda.

Autor: S.M.