Grobari ne zaboravljaju: Osvanuo mural posvećen Dušku Vujoševiću, evo gde se nalazi (FOTO)

Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, napustio nas je u 68. godini.

Duško je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj, regionalnoj, evropskoj i svetskoj košarci, a najdublji kao trener Partizana. Vujošević je bio zaslužan za brojne uspehe crno-belih, ali i za stvaranje brojnih košarkaških asova, kako naših tako i stranih.

Vujošević će biti sahranjen u utorak, 14. aprila na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana. Opelo će početi u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju. Takođe sutra, biće održana komemoracija s početkom od 10 časova u Skupštini grada Beograda.

Nema sumnje da će biti potresno i emotivno, da će veliki broj grobara i poštovalaca doći da se oprosti od Duleta, a mnogo od njih to uveliko rade na poseban način. Tako je u Smederevskoj Palanci osvanuo veliki mural Dušku Vujoševiću u čast.

Ko je bio Duško Vujošević?

Karijera Duška Vujoševića nije samo hronologija sportskih uspeha, a uvek će se najviše pamtiti njegove titule osvojena na klupi svog Partizana.

Prvu veliku titulu sa Partizanom osvojio još 1987. godine kao mlad trener, njegov istinski uspon ka statusu legende počeo je deceniju i po kasnije. Vujošević je postao sinonim za radničku etiku i strogu disciplinu, transformišući beogradske crno-bele u evropsku silu koja je, uprkos skromnim budžetima, redovno rušila gigante sa višemilionskim ulaganjima.

Pod njegovom palicom, talentovani dečaci postajali su NBA zvezde i nosioci evropske košarke, a imena poput Bogdana Bogdanovića, Nikole Pekovića i Jana Veselog samo su neki od dragulja koje je on izbrusio ovaj košarkaški velikan. Vujošević nije bio samo strateg pored aut-linije, već učitelj i mentor koji je svoje igrače terao da čitaju klasike književnosti, verujući da vrhunski sportista mora biti intelektualno zaokružena ličnost.

Vrhunac njegove blistave karijere bio je nezaboravni plasman na fajnal-for Evrolige 2010. godine u Parizu, uspeh koji se i danas smatra jednim od najvećih podviga u istoriji moderne košarke. Taj period obeležila je i apsolutna dominacija u domaćim i regionalnim okvirima, gde je Partizan pod njegovim vođstvom nanizao desetine trofeja.

U karijeri je vodio: OKK Beograd, Mladost Zemun, Partizan, Oksimesu, Crvenu zvezdu, Brešu, Olimpiju Pistoju, Pezaro, Radnički Beograd, CSKA iz Moskve, Limož i Kluž. Bio je selektor Srbije i Crne Gore, Crne Gore i Bosne Hercegovine. Svakako je malo koji trener ostavio tako dubok trag u našoj košarci kao Duško Vujošević.

Autor: N.B.