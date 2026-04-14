Jokića pljuju godinama zbog ovoga: NBA eksplodirao posle jedne rečenice Amerikanca

Čuveni trener Sten Van Gandi smatra da je odbrana asa Denver Nagetsa Nikole Jokića potcenjena.

Srpski košarkaš je najbolji centra u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, ali godinama mu zameraju na igri u odbrani. Nije malo onih koji kažu da je Nikola Jokić jednog od najslabijih defanzivaca u NBA ligi.

Međutim, čuveni trener Sten Van Gandi ućutkao je kritičare srpskog centra. Rekao je nešto što se retko ko usudi, smatra da je Jokićeva igra u odbrani potcenjana i da nije lošiji od Šej Gildžes Aleksandera.

- Mislim da je odbrana Nikole Jokića potcenjena. Ta kritika trebalo da nestane još pre pet godina. Nije on kao Viktor Vembanjama ili Rudi Gober, ali je solidan defanzivac. Stavio bih ga na isti nivo u odbrani kao Šej GIldžes-Aleksandera - rekao je iskusni stručnjak.

Van Gandi je tokom trenerske karijere vodio Majami, Orlando, Detroit i Nju Orleans, a sada je TV analitičar.

- Mislim da je Šej dobar bez lopte, ali nikad ne mora da čuva vrhunskog strelca. Ne zato što ne može, nego zato što imaju Lu Dorta, Kejsona Volasa i Džejlena Vilijamsa. Stavio bih ih na isti nivo.

Gledajući denfaizvni rejting igrača koji su odigrali veliki broj minuta ove sezone, lider u NBA ligi je Čet Holmgren s kojim na terenu Oklahoma dopušta 103,8 poena, a za njim je Kejson Volas iz iste ekipe (106,3), slede Džejlen Duren (Detroit, 107,8), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma, 108,4) i Karl-Entoni Tauns (Niks, 109,5) sa ispod 110, dok je Nikola Jokić na 13. mestu sa 111,5 poena.

Moramo da podsetimo daje Srbin prvi igrač u istoriji lige koji će NBA predvoditi u dve od tri glavne statističke kategorije - skokove i asistencije. Uz proseke od 12,9 skokova i 10,9 asistencija po utakmici u sezoni 2025/26, Nikola Jokić je zvanično postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je predvodio ligu u obe statističke kategorije u jednoj sezoni. To nije sve, drugu godinu uzastopno završava sa tripl-dabl prosekom i jedini je centar koji je to uspeo u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Autor: A.A.