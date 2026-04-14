Tabela ABA lige pred poslednje kolo - Ovako stoje stvari

Bliži se završnica Top8 faze ABA lige, a Dubai i Partizan se bore za prvu poziciju na tabeli regionalnog takmičenja.

Crvena zvezda je pobedom protiv Kluža (86:76), kao i trijumfom Dubaija protiv Budućnosti (89:78), obezbedila treće mesto.

S druge strane, Dubai je pobedom pokvari planove Partizanu, koji mora u poslednjem kolu Top8 faze ABA lige da pobedi Crvenu zvezdu, dok tim uz Ujedinjenih Arapskih Emirata ne sme da slavi, kako bi crno-beli bili prvi. Mada, teško će Partizan dočekati kiks Dubaija, koji u poslednjoj rundi igra sa Bosnom, pa će trijumfom verovatno sačuvati pol poziciju.

Na četvrtom mestu je Budućnost, dok petu i šestu poziciju zauzimaju Kluž i Cedevita Olimpija. Za sada je Spartak najbliži poziciji sedam, a FMP poziciji osam.

Ukoliko dođu očekivani rezultati u poslednjem kolu, u četvrtfinalu plej-ofa gledaćemo parove: Dubai - FMP, Partizan - Spartak, Crvena zvezda - Cedevita Olimpija i Budućnost - Kluž. Potencijalni rivali u polufinalu su pobednici serija Partizan/Spartak - Crvena zvezda/Cedevita i Dubai/FMP - Budućnost/Kluž.

S druge strane, ako Partizan bude prvi na tabeli ABA lige večiti derbi bismo mogli da gledamo tek u finalu, ako oba tima savladaju rivale u četvrtfinalu i polufinalu.

ABA LIGA

Top 8

7. kolo

Subota

Bosna - Igokea 86:89

Nedelja

C. Olimpija - Partizan 79:85

Ponedeljak

Crvena zvezda - Kluž 86:76

Dubai - Budućnost 89:78

Autor: A.A.