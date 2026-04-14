LEGENDARNI ASOVI SLOMLJENI ZBOG VUJOŠEVIĆA! Željko Obradović, Saša Đorđević, Moka Slavnić... Tužna slika sa komemoracije čuvenom treneru! (FOTO+VIDEO)

Srbija se oprašta od Duška Vujoševića i tužne slike viđene su u Skupštini grada Beograda.

Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija će se ovog utorka oprostiti od legenardnog trenera.

Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak od 10 časova održaće se komemoracija u Skupštini grada Beograda.

Na komemoraciji legendarnom treneru okupio se veliki broj asova i dobro poznatih lica, te su se među prisutnima našli i Predrag Danilović, Željko Obradović, Dejan Čakajac, Dušan Kecman, Aleksandar Đorđević, Ivo Nakić, Zoran Slavnić, Milenko Tepić, Miloš Vujanić, Saša Pavlović, Žofri Lovernj, Vanja Marinković, Zoran Gajić, Novica Veličković, Ostoja Mijailović, Ivica Dačić...

Svi su bili potpuno slomljeni zbog Vujoševića, a ovo su neki od snimaka sa komemoracije...

Autor: D.Bošković