SUPRUGA ANA NA KOMEMORACIJI GUTA KNEDLE I GLEDA USPOMENE NA SUPRUGA: Ovo su žena i sin legendarnog Duška Vujoševića (VIDEO+FOTO)

Duško Vujošević, najtrofejniji trener Partizana umro je u 68. godini, a iza sebe je ostavio sina Luku i suprugu Anu koji su mu bili bezrezervna podrška kako kroz život, tako i u najtežim danima.

Žena Ana i sin Luka su tokom komemoracije sedeli u prvom redu i sa tugom u očima gledali uspomene na oca i supruga Duška Vujoševića.

Duško Vujošević ređao je profesionalne uspehe, a gotovo da nikada nije hteo da se bilo šta zna o njegovom privatnom životu. Tek u jednom od retkih intervjua sebično je opisivao svoju porodicu.

On je rođen u Podgorici, a porodica se kada je imao pet godina preselila u Beograd, tako da je veći deo života proveo u ovom gradu. Osim košarke, Duško je imao bogat i raznolik život van terena, a posebnu pažnju je posvećivao svojoj porodici.

EVO KAKO JE GOVORIO O SVOJOJ PORODICI:

Oženjen je Anom Vujošević sa kojom ima sina Luku koji se takođe bavi košarkom. Porodica Vujošević živi na Vračaru u Beogradu, dok godišnje odmore provodi u stanu u Herceg Novom. Iako je malo govorila o svom privatnom životu, njena podrška Dušku bila je ključna za njegov uspeh.

- Supruga mi je fakultetski obrazovana ali ne radi. A Luka radi domaći i trenira džudo zato što ga je Sinan tukao - otkrio je jednom prilikom.

I dalje se prepričava anegdota kada je sinu objasnio zašto ne bi trebalo da bude zaluđen za košarku.

"Sinu sam rekao da se ne zaluđuje za košarku"

- Ja sam svom sinu, koga volim više od bilo koga, kada je bio sedmi razred rekao da trenira, da bude deo grupe, ali da se ne zaluđuje. To je bilo plakanja, celu noć je plakao. Pošto živim sa psima, sinom i ženom, tada su svi bili ljuti na mene, niko nije pričao sa mnom, ali čovek mora da bude iskren - preneo je Telegraf delove jednog od retkih intervjua u kojima je Duško pričao o porodici.

Osim košarke i Partizana, Duško Vujošević je voleo umetnost, naročito književnost i slikarstvo. Bio je kolekcionar umetničkih slika, koje je 2009. godine izložio u Galeriji na Kosančićevom vencu.

https://www.instagram.com/reel/DXGuaHmjYZQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

U najtežim trenucima, dok se borio sa dijabetesom, upravo mu je supruga Ana bila najveža podrška, kao i sin Luka.

Sin ga pre mesec dana učinio ponosnim

Pored profesionalne karijere, njemu je najveći ponos bio sin Luka koji je krenuo očevim stopama. Pre samo mesec dana, za njega su došle vesti zbog kojih nije krio sreću. Njegov sin Luka Vujošević (25) takođe se upisao u redove crno belog kluba.

Početkom marta ove godine Luka je potpisao prvi zvanični ugovor sa KK Partizan i postao punopravni član ovog kluba.

Autor: D.Bošković