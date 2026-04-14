'VUJOŠEVIĆ JE BIO OLUJA DOBROTE, BOŽANSKI DAR...' Reči koje teraju suze na oči: Bacao se u vrtlog da pomogne! Ne poznajem takvog čoveka...

Izvor: Pink.rs

Vida Ognjenović održala je emotivni govor na komemoraciji Dušku Vujoševiću.

Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija će se ovog utorka oprostiti od legenardnog trenera.

Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u Skupštini grada Beograda održana je komemoracija legendarnom treneru.

Na komemoraciji govorila je i Vida Ognjenović, a njene reči terale su suze na oči.

- Njemu smo se pravdali za svoje greške, njega molili za oproštaj, osećali krivicu za najmanje odstupanje od časnog i istinitog. To su bila uporišta njegove jedinstvene ličnosti. Njegov nas je primer opominjao da biti čovek je poziv - rekla je Vida Ognjenović pa dodala da je Duška Vujoševića zvala "oluja dobrote".

- Ne poznajem čoveka koji je s lakoćom nosio božanski dar. Ne poznajem čoveka koji bi pažljivije pomagao, bacao se u vrtlog da pomogne.

Autor: D.Bošković

